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美股反彈仍有戲？專家：定期定額美股 「這主題」長期佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
定期定額美股主要指數一年平均表現(資料來源：Bloomberg，2018/3/31-2025/1/31，美元計價。彭博研發龍頭指數最早收盤日期：2007/4/23，指數發布日為2024/3/4。)。
定期定額美股主要指數一年平均表現(資料來源：Bloomberg，2018/3/31-2025/1/31，美元計價。彭博研發龍頭指數最早收盤日期：2007/4/23，指數發布日為2024/3/4。)。

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥與中國大陸新一輪關稅計畫再度造成市場波動，儘管目前加拿大與墨西哥願意配合美國共同提升邊境安全，換來延後一個月的暫緩實施期，然大陸回應對美部分商品開徵10%至15%關稅報復行動，美中貿易戰再度升溫，令美股投資人擔憂後市前景，究竟該逢高調節或逢低加碼？如何布局機會較大？

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君分析表示，根據統計，以川普1.0版本貿易戰正式開打首年(2018年3月至2019年3月)為例，每月定期定額美股標普500指數一年，平均表現可望達+15.7%，且投資期間若拉長至當前(2025年1月)，平均表現更來到+16.91%，成果不俗；若選擇科技股為主的那斯達克指數，自2018年3月至2019年3月期間每月底定期定額一年，平均表現則來到+16.75%，若時間拉長至當前則為+18.73%，均優於大盤標普500指數。

若進一步聚焦各產業的創新領頭羊，以彭博研發龍頭指數為代表，自2018年3月至2019年3月期間，每月底定期定額一年平均表現則達+17.86%，而自2018年3月定期定額截至當前表現更達+20.74%，投資成果更勝大盤與科技股。但是林怡君提醒投資人，投資首重風險，因此首先必須衡量自身可承受的風險程度，因為過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。

野村投信投資策略部副總但漢遠指出，回顧2018年3月8日美國正式對中國大陸實施鋼鋁關稅，爾後並展開一連串禁令、談判與調高關稅措施，諸多政策變數加上市場對通膨升溫擔憂，一度讓股市波動度擴大，標普500指數自2018年3月之後的一年期間月震幅區間達-9%至+8%，增加操作難度，然而若透過定期定額方式，則有助於協助投資人度過消息面對盤勢的震盪干擾，進而以理性節奏掌握美股長期的上行機會。

但漢遠進一步表示，商人出身的川普善用鮮明與激進的方式進行談判，然而目的皆希望美國從此獲取更大競爭優勢，且美國仍是全球經濟及科技第一強權，龍頭企業的獲利與報酬率更是獨步全球，加上身為全球經貿火車頭，根據前次經驗，短期消息面均未影響美股長期向上趨勢；從歷史統計數據來看，投資人趁下跌時進場布局，有利長期持有，因此有意進場或加碼美股的投資人不妨趁盤面修正時，逢低分批或是透過定期定額布局，尤其是囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型，可望在市場反彈回升時追求較佳的上漲爆發力。

此外，但漢遠認為，川普施政立場偏向重商主義，未來推出有利於企業的相關政策機會很大，例如減稅與放寬監管等，仍是值得期待，因此建議美股投資人可聚焦相關受惠族群，例如囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型企業，在政策面受惠程度可望更高、並進一步推升企業營收與獲利，可望在中長期展現較佳投資爆發力。以野村美國創新研發龍頭ETF為例，00971是全台首檔聚焦在市值前50大「研發龍頭」的美股ETF，亦即個股研發費用須連續三年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準，可謂「會進化」的美股ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00971野村美國創新研發龍頭ETF

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