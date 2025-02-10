近周全球整體股票型 ETF 仍獲111.22億美元資金淨流入

川普關稅政策帶來市場亂流，此外，密西根大學調查顯示，2月消費者預期未來一年通膨為4.3%，創2023年11月以來新高，讓通膨疑慮加深衝擊，拖累美股震盪走跌，債市則因股市動盪而受到追捧，不過，就資金流向而言，近周整體股票型ETF仍獲111.22億美元資金淨流入，美國、歐洲、亞洲分別獲66.65億、8.82億、1.26億美元資金淨流入，但日本、中國大陸、拉美小幅資金流出，規模介於0.55-0.83億美元。依產業ETF看，近周淨流入前三大產業為金融、工業、原物料；淨流出金額最高的產業為科技，其次為醫療保健、能源。

富蘭克林證券投顧表示，面對川普關稅政策，美國通膨存在巨大不確定性，可能使聯準會放慢降息腳步，投資人應保持「停看聽」基調，但當前美國經濟持穩，仍有助支撐美股企業獲利，根據Factset(2/7)數據，2025年標普500指數企業獲利預計將成長13%，其中，科技股將成長21.8%，而儘管近期DeepSeek的低成本AI模型對科技股帶來巨震，但創新的AI開發流程將嘉惠積極布局AI的公司，投資人可掌握「美國優先、防禦波動、多元分散」策略，建構金蛇年投資組合。

核心配置上，預期2025年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨債券殖利率墊高增添投資吸引力，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，增持美國非投資等級債參與川普2.0行情，在股市上，在美國經濟及企業獲利持穩下，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技/科技、美國小型股/公用事業/基礎建設產業。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，輝達（NVIDIA）股價在DeepSeek R1模型發布後大跌，因AI基礎設施支出受到質疑，讓輝達面臨更大的不確定性，但隨運算需求(特別是推論)持續成長，輝達仍有望從長期趨勢中受益。我們以提高生產力、提高效率、降低成本來看待AI對經濟的好處，觀點未因DeepSeek而發生重大改變，相信在效率提高和創新的支持下，AI的經濟影響可能會為全球各產業帶來巨大變革，而AI模型成本大幅降低將推動更多開發活動，並最終增加終端用戶對推論運算的需求，機會也將轉向由這些AI模型產生的實際應用，進而有利於軟體領域。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆·斯托菲爾認為，儘管關於關稅、放鬆監管和實際政策實施細節仍有待觀察，但對經濟的健康狀況和通膨的持續下降保持樂觀，我們對科技和工業股保持建設性態度，此外，川普政府減少監管也有助促進市場交易活動，預計這將有利於許多潛在被併購企業，一些企業還可望受惠於政府和民間增加支出，這些支出主要用於維護和提升美國的基礎建設、提高晶片製造能力、支持企業回流設廠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。