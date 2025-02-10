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動能型市值ETF富邦009802 2月14日官網開放投資人預約申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦旗艦50 (009802) ETF 2月14日起富邦投信官網開放投資人預購。圖/AI生成
富邦旗艦50 (009802) ETF 2月14日起富邦投信官網開放投資人預購。圖/AI生成

2023年高股息ETF領息又賺價差，2024年市值型以含積量高者為王，而2025年值得投資人重新思考投資策略，在連續兩年大漲之後，尤其是完全仰賴以台積電（2330）、鴻海（2317）為主的超大型股推升股價之後，2025年除了台積電，投資人還需要能掌握輪動行情的動能型市值ETF，才能不漏接2025的大型強勢股。富邦旗艦50 (009802) ETF 將於2月24日至2月26日展開募集繳款，2月14日起富邦投信官網就會開放投資人預購，每股發行價10元。

富邦投信指出，由於這次IPO募集期間僅三天，且參與預約申購專案者，需有富邦投信線上交易帳戶，過去常見有投資人因來不及在募集期間完成開戶，以致無法完成募集申購的情形，因此本次募集前，特於西洋情人節2月14日上午9點起至2月21日下午4:30止，於富邦投信官網開放投資人預約申購，只要五步驟，即可輕鬆完成，讓投資人有更多充裕時間準備，避免錯過募集時間。

為了讓有興趣於IPO募集期間申購的投資人，更了解如何預約申購，富邦投信除了製作預約申購懶人包供投資人詳閱，也貼心製作預約申購教學影片，提醒投資人，若尚未於富邦投信線上交易平台開戶，正可利用預約申購期間先行完成開戶。開戶後預約申購方式與線上申購基金方式相同，只要於預約申購開放期間，登入線上交易，選擇「富邦旗艦50ETF，可線上選擇申購張數或申購金額(最低為1張或金額為新台幣10,000元)，於預約申購開放期間內成功預購的投資人，申購款項將於實際扣款日期為IPO募集第一日(2/24)下午3點進行扣款。

富邦旗艦50ETF 預約申購相關資訊可至以下網址查詢：

預約申購懶人包：https://bit.ly/3WQPjTI

預約申購教學影片：https://bit.ly/4jMsRoB

009802 ETF預約申購由此去：https://bit.ly/40W3poe

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009802富邦旗艦50 富邦投信

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