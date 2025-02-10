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本周五檔 ETF 除息！00953B年化配息率8.1%最高 2月12日最後上車日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
五檔本周除息月配型股債ETF一覽表。(資料來源：CMoney)
五檔本周除息月配型股債ETF一覽表。(資料來源：CMoney)

金蛇年開春首周金融市場大震盪，進入第二周包括00953B群益優選非投等債(00953B)、凱基A級公司債(00950B)、大華投等美債15Y+(00959B)、統一台灣高息動能(00939)及群益科技高息成長(00946)共有五檔ETF配息，其中以00953B預估年化配息率8.1%最高。

法人表示，00953B的高息率讓買盤不斷挹注，近一周成交均量來看6.4萬張，是所有債券ETF成交量第三大，顯示出投資人還是較嚮往高息率的債券ETF，根據CMoney資料資料顯示，00953B預計每股配發0.07元，將在2月13日進行配息，想參與00953B這次領息的投資人，最後買進日為2月12日，投資人要把握最後上車機會。

據了解，00953B配息金額維持新高，加上次次填息，股價又頻創新高表現出色，讓受益人息利雙收，主要原因在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

ETF理財達人表示，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，00953B挾著穩定配息優勢，當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00939統一台灣高息動能 00946群益科技高息成長 00950B凱基A級公司債 00953B群益優選非投等債 00959B大華投等美債15Y+ ETF 債券ETF

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