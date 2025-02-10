川普關稅利於美債回歸？長天期美債00679B、00687B有救了嗎

春節期間美國總統川普祭出關稅戰，台股開紅盤面臨補跌壓力，台指期收盤跌逾千點，半導體股成重災區，但長天期債券 ETF 異軍突起，逆勢走強，究竟原因為何？除了避險？有沒有別的原因影響了債券市場的整體氣氛？長天期國債終於贏來曙光了嗎？今天一次搞清楚。

長天期國債大漲？關鍵在此！

資料來源：彭博

上週，如果要替美債找一個暴漲的理由，那最後一個關鍵啟動點肯定是美國新任財長貝森特（Scott Bessent）發布首份美國國債融資計劃，基本維持此前的發債結構和速度，並強調不會在今年擴大發債規模，進而使債券殖利率快速回落，也使得各大長天期國債與投資等級公司債近五日漲幅為正。

資料來源：財經Ｍ平方

但為何貝森特部長的一番談話會使得債券市場的恐慌氣氛消散，進而推升債券價格上漲呢？其實關鍵點就在部長所說的「十年期國債殖利率」上。

十年期國債殖利率成川普肉中刺

儘管財政部的外部顧問建議財政部刪除或修改不會在今年增加發債規模的說詞，但顯然貝森特領導的財政部，或著說貝森特部長與川普總統另有他想，為什麼這麼說呢?

當被問到川普總統是否希望降低利率時，貝森特上週三接受福克斯商業採訪時表示：「他和我關注的是10年期國債。」 、「他並沒有呼籲聯準會降低利率。」

這裡正好呼應了美債在利率市場的地位以及川普本身的政見有關，由於美國通脹太高，川普一直以來的目標就是降低美國人的生活成本。

但川普自己一定也知道，加稅會導致通膨，尤其是全面性的關稅更是嚴重。但若想直接影響美國通膨黏性中幾個關鍵項目（如汽車保費與房貸利率），降低美國國債十年期利率，將會比逼迫聯準會降息來的更加有效，因為十年期國債利率是其他利率的錨點，而十年期國債利率的組成不只是基準利率這麼簡單而已，他還包含了市場預期在裏頭。

尤其從上圖更可以看到，美國主要房屋貸款利率比去年9月份聯準會剛開始降息時，還高出一大截，現在還落在６％以上，但其實聯準會的政策利率卻比當時低了整整一個百分點，美國人的房貸壓力還是非常巨大。

為此，我們也不難理解為何部長和川普會說，他們關注的是壓低十年期公債利率的可能性和方法了，那問題來了，他們可以如何壓制呢？

關稅大棒能否逼回國外買家？

若說財政部想靠自己來解決這個問題，那壓低十年期國債殖利率就會很重要，因為美國需要靠發債來刺激經濟活絡，美國利率高漲， 將會使得美國財政部利息支出高，這也是過去許多經濟學家常說的，最想要降息的肯定就是財政部這個冤大頭了。

那既然我們都知道短時間內聯準會不會結束縮表，更別說QE自己買債了，要想又發債又不引起美債殖利率上升，比較有可能的做法是什麼呢?就是用各種手段使外國買家買單啦。

美債作為全球資產，一直是各國政府的配置資產。但投資人都知道，2020年後全球去美元背景下，部分國家也開始拋售美債，這也是為何團隊常常在看美債拍賣的殖利率表現，因為外國買家一直縮手，聯準會又不救場，美債殖利率就很難降下去，尤其是長債的部分。

然而，川普的關稅大棒可以打向的方向比我們想的多很多，或許我們也會有機會看到川普利用關稅逼迫各國增加美債配置也有可能：

畢竟一月多沙烏地阿拉伯王儲就表示，願意向美國增加6000億美元投資和貿易。那麼以沙烏地阿拉伯這個對美貿易順差的國家都願意說話了 上周剛跟川普見面的日本首相說要投資美國一兆美元

未來的德國、韓國或是最難纏的中國是否也會有所表示呢?若海外買家回來了，對美債就是一項大利多。

原文出處：美債ETF強彈！川普關稅利於美債回歸，長天期美債00679B、00687B 有救了？

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