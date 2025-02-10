1500萬被詐騙集團騙光！專家：若買00878…600多張每月加薪約11.2萬元

新北市泰山區近日發生一起假投資詐騙案，一名年約40歲的鄭姓婦人因在社交平台Instagram上結識網友，誤信對方的詐騙話術，下載假冒的虛擬幣投資平台，前後損失超過1500萬元。警方接獲報案後，迅速展開調查，並於本月逮捕兩名嫌疑人，分別為28歲的李姓男子及23歲的鄧姓女子，並依詐欺及洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

ETF專家表示，1500萬用途很多，投資走正道，不要走歪路，拿來買ETF多好！

專家補充，ETF投資人數破千萬，他觀察這幾年快速增加的ETF受益人，很多都是年輕人，最大主因是ETF成分股每日揭露全公開，買賣就跟台股一樣方便即時，幫投資人精挑細選一籃子的股票，但現在還是很多資深股民只相信所謂的「明牌股」。

他語重心長的提醒年輕人，務必多關心家中長輩的財務狀況，甚至理財到底如何配置，家庭主婦可能消息較封閉，容易誤入投資詐騙社團，或是僅聽理專片面之言，把全家資金都押寶在高風險的垃圾債，或試圖炒外幣，如往年標榜高利息的南非幣等，到現在還有很多有錢的頭家娘套牢中，這些都是風險極高的投資方式，這次的新聞事件就是誤信投資熱潮，投資在假的虛擬幣卻渾然不知，新聞上三不五時傳出的故事，都有可能發生在你我身邊。

真的不想花費心力了解投資的話，00878跟台積電（2330）就是最好的標的，前者每季配息，成分股有電子跟金融，而且會挑選企業的永續表現，每一個成分股都是台灣非常大型的優質企業，第一季配息有0.5元，年化配息率高達9%，買一張00878只要花兩萬多，500元加菜金就有了，比定存或所謂的投資型保單等等都好太多，也難怪150多萬人都挺00878。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。