通膨揚、美元強、經濟溫 聚焦高債息美元非投等債

川普政府宣布提高關稅，揭開貿易戰序幕，全球金融市場震盪，股市上沖下洗，而債市展現抗跌特性持穩上揚趨勢，第一金投信指出，關稅戰可能推升通膨、美元走勢，川普上任強勢美國政策下，研判2025年美國經濟穩健成長，IMF最新預估，美國全年經濟成長可達2.7%，過往當美國經濟處於1~3%溫和擴張期，具備較高債息、強勢貨幣特性的美元非投資等級債券，相對其他債券更有表現空間。

第一金投信將在2月12日進行募集今年首檔非投資等級債券ETF，第一金美元優選非投債（00981B）ETF經理人王心妤表示，1月份美國聯準會維持利率決策不變，顯示美國經濟基本面仍穩定成長、企業獲利提升，聯準會不急著降低利率。美國1月製造業指數從49.2上升至50.9，這是2022年10月以來首次出現擴張，新訂單、生產指標也轉升，王心妤指出，產業發展前景正向，企業信用違約風險可望維持低檔，此時鎖定追求資產成長、同時具備高債息特性的美國非投資等級債券，有機會享有息債雙收的收益動能。

除了IMF預期美國全年經濟成長率為2.7%；高盛也預估，2025年美國各季經濟成長率分別為2.4%、2.1%、1.9%、1.9%，企業獲利年增率超過12%，王心妤指出，當前美國經濟持穩、就業市場具備韌性，回顧歷史數據，1990年以來，當美國經濟處於1~3%的溫和擴張時期，非投資等級債每季平均年化報酬率8.31%，相較美國公債6.38%與投資等級債券7.7%，表現更為亮眼。

關稅調整初期，市場仍需要時間消化通膨影響，帶來金融市場波動，王心妤建議，為補償通膨風險、增加資產防禦力，同時參與強勢美元行情，不妨選擇「短天期美元非投資等級債」，存續期間較短，對利率的敏感度更低，價格波動平緩，相較其他債券資產，債息高、收益能力更佳，近期投資人在經歷行情動盪後，可能希望降低股市風險，同時追求長期收益提升機會，美元非投資等級債券就是個可攻可守的選擇。

第一金美元優選非投債（00981B）ETF追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，鎖定成熟國家美元企業債券，只選優先債，排除信用評級最低的CCC級以下債券，排除新興市場風險與信用違約風險；此外在債券息值挑選上，只選票息率5%以上債券，同時排除殖利率後段班標的，提供投資人守住收益、同步降低風險，至1月底指數殖利率為7%，票息率為7.16%，基金採月配息頻率、提供平準金機制，預計基金2月底成立45個營業日後，4月份可望進行首次收益分配評價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。