台股ETF受益人數再創高 債券ETF受益人數周減1.7萬人

台股蛇年開紅盤一度重挫千點，但市場隨即消化利空，隨後連漲四個交易日，周線僅小跌47點，幾乎已回補上周一大跌缺口。而投資人也逢低大舉加碼台股ETF，根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數較前一周暴增11.5萬人，來到1,041萬人，再創歷史新高水準。

債券ETF受美國公債殖利率回落、債券價格反彈因素影響，部分短線投資人決定獲利了結或降低部位，受益人數周減1.7萬人。至於海外ETF受益人數則增加逾9千人，增加較多的仍是「美國概念」ETF，包含費半指數、S&P 500指數，以及追蹤那斯達克指數的市值型ETF。另外，受惠中國大陸新創公司DeepSeek橫空出世帶來的利多，上周陸港股ETF在海外ETF中表現最佳。

中國信託投信表示，今年初以來台股波動劇烈，蛇年開紅盤更受DeepSeek與川普關稅戰利空影響，盤中一度大跌千點，所幸低接買盤進場後，市場隨即消化利空，投資人也積極逢低買進台股ETF，台股周線僅以小跌作收。進一步觀察台股ETF表現，以市值型ETF受益人數增加最多；高股息ETF雖仍是投資人青睞標的，但月配型高息ETF失寵，季配型高息ETF成為主流。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，儘管有關稅戰利空，但人工智慧與新興應用商機維持熱絡。日前財政部公布1月出口年增4.4%，連15個月正成長；且國發會公布最新景氣燈號再亮紅燈，凸顯未來製造景氣與出口仍抱有高預期，經濟仍暢旺。若國際終端市場對先進製程、高效能運算、車用電子等需求繼續升溫，相關投資動能可望延續。

張圭慧表示，研究機構預期，台股2025年半導體、電子零組件與電腦周邊產業，稅前盈餘成長幅度可望優於上市櫃企業平均，因此半導體ETF、與以科技為主要成分股的高股息ETF仍可望受惠。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，川普揚言將宣布對等關稅（reciprocal tariffs）以改善財政赤字的消息，恐成本周市場最關注的焦點。台灣名列美國貿易逆差前十大來源國，極可能成為美國的課徵關稅的對象，值得特別留意。由於美國掀起的貿易戰一波未平另波又起，預料恐降低市場對聯準會短期內降息之預期；加上財政部將標售1,250億美元的3年期、10年期及30年期公債，和12日赴國會聽證並且發表貨幣政策半年報告及通膨數據公布，研判短線美元指數偏漲，而債市近期難脫震盪走勢。

不過，張瓈尹說，當前利率環境有利金融業，且隨著資本市場信心回溫、併購熱度有望升溫、川普提倡減稅放寬監管等利多，包含高盛、巴克萊等券商皆看好今年金融業的表現。考量金融債目前利差相對美國整體公司債仍相對高，估值相對便宜，建議投資人除逢低布局長天期美債與投等債ETF外，也可將金融債ETF納入投組。

至於海外ETF方面，上周以陸港股ETF表現最搶眼。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，大陸官方延續「三穩」方針，意即穩房市、股市與內需，希望透過寬鬆的貨幣政策與擴大財政支出，強化內需來提振經濟。在中國大陸政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業，將是陸港股未來的投資主軸。因此陸港股後市仍可期待，陸港股ETF可逢回布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。