川普再拋震撼彈？ 國泰投信：台受影響有限 00878布局有優勢

美國總統川普7日投出震撼彈，宣布將公布對等關稅措施，加劇美股不安；台股10日早盤即跌逾180點，午盤前回落至23,200點上下徘徊；台灣由於半導體產業在全球據以舉足輕重地位，是否容易成為川普開刀的目標？對此國泰投信表示，由於AI發展是建立在算力之上，因此半導體晶片發展是產業的核心，台灣在先進製程晶片中具有競爭優勢，可替代性相對低，在成本轉嫁上更有機會由需求方吸收，因此對產業鏈影響有限，此時台股出現震盪，反而是加碼好時機。

上周五國泰投信董事長張錫出席「創新才給力台股全攻略專題演講」提到，AI終端運用好戲正上演，AI手機與PC等消費品的全球滲透率在2025年被預估將分別達到30%、25%，並且在2026年增長到50%、45%，漲幅可觀；而AI熱潮帶來股市交易熱絡，金融股同樣因此受惠，統計2024年國內14家金控自結獲利表現達5,979.79億元，年增率達63.70％；台股今年仍有望在AI領頭、金融支撐的氣勢下打開多頭格局，表現仍是看多。

國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，在AI、金融加持下，台股預期今年表現不會差；投資人可選擇配置合理標的積極布局，掌握台股成長行情；00878在成分股配置上有四成的AI概念股，包括聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）等IC設計龍頭、還有華碩（2357）、仁寶（2324）、微星（2377）等電子股；此外，00878也持有如國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等相關金融股，權重占比逾兩成，有望打造攻守兼備格局。

游日傑補充，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，成分股篩選上會考量企業的ESG表現，以調整後股息殖利率作為權重分配標準，以捕捉台灣兼具永續與能夠配發高息股之企業，是目前全台規模最大的ESG基金，根據集保中心統計，截止至2月7日，00878受益人數再創高達158.7萬人，相較前周成長逾1.5萬人，深受投資人喜愛；在上週00878宣布2025年第一次預估配息公告後，更是刺激00878單周近五日成交量創下台股原型ETF最高，平均達8.7萬張，投資人如想加碼，僅需在2月19日前申購，就能參與本次配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。