快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

川普再拋震撼彈？ 國泰投信：台受影響有限 00878布局有優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國總統川普7日投出震撼彈，宣布將公布對等關稅措施。歐新社
美國總統川普7日投出震撼彈，宣布將公布對等關稅措施。歐新社

美國總統川普7日投出震撼彈，宣布將公布對等關稅措施，加劇美股不安；台股10日早盤即跌逾180點，午盤前回落至23,200點上下徘徊；台灣由於半導體產業在全球據以舉足輕重地位，是否容易成為川普開刀的目標？對此國泰投信表示，由於AI發展是建立在算力之上，因此半導體晶片發展是產業的核心，台灣在先進製程晶片中具有競爭優勢，可替代性相對低，在成本轉嫁上更有機會由需求方吸收，因此對產業鏈影響有限，此時台股出現震盪，反而是加碼好時機。

上周五國泰投信董事長張錫出席「創新才給力台股全攻略專題演講」提到，AI終端運用好戲正上演，AI手機與PC等消費品的全球滲透率在2025年被預估將分別達到30%、25%，並且在2026年增長到50%、45%，漲幅可觀；而AI熱潮帶來股市交易熱絡，金融股同樣因此受惠，統計2024年國內14家金控自結獲利表現達5,979.79億元，年增率達63.70％；台股今年仍有望在AI領頭、金融支撐的氣勢下打開多頭格局，表現仍是看多。

國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，在AI、金融加持下，台股預期今年表現不會差；投資人可選擇配置合理標的積極布局，掌握台股成長行情；00878在成分股配置上有四成的AI概念股，包括聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）等IC設計龍頭、還有華碩（2357）、仁寶（2324）、微星（2377）等電子股；此外，00878也持有如國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等相關金融股，權重占比逾兩成，有望打造攻守兼備格局。

游日傑補充，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，成分股篩選上會考量企業的ESG表現，以調整後股息殖利率作為權重分配標準，以捕捉台灣兼具永續與能夠配發高息股之企業，是目前全台規模最大的ESG基金，根據集保中心統計，截止至2月7日，00878受益人數再創高達158.7萬人，相較前周成長逾1.5萬人，深受投資人喜愛；在上週00878宣布2025年第一次預估配息公告後，更是刺激00878單周近五日成交量創下台股原型ETF最高，平均達8.7萬張，投資人如想加碼，僅需在2月19日前申購，就能參與本次配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 AI 台股

延伸閱讀

影／川普嘲笑泰勒絲看超級盃「被狠噓」！Po影片曝天后尷尬瞬間

川普上任即雷厲風行 CBS民調施政滿意過半

川普喊課鋼鋁進口25%關稅 鋼鐵股應聲漲、這幾檔紅燈高掛

暗示對晶片課稅「劍指台灣」 美學者：川普盼台積電承諾對美更多投資

相關新聞

1500萬被詐騙集團騙光！專家：若買00878…600多張每月加薪約11.2萬元

1500萬如果投入近年崛起的高股息ETF，以二月要除息的00878為例，今天盤中價格22.31元，可買進672張00878，第一季配息是0.5元估算，等於可領到33.6萬，平均每個月有11.2萬元的利息，相當可觀。

0050以100萬為例…內扣費3,550降為1,300元！莎莉：分割成真不排除與006208一同持有

若以100萬元為舉例，每年的內扣費用從3,550元降為1,300元，非常替已持有0050的投資者開心。

00919出清200張小賺2萬…轉鴻海（2317）追高慘賠73萬！小犬：存好股堅持下去就對了

買了00919共200張，不過經過2024年4月的跌勢，也就將200張00919全部出脫，小賺2萬元，這時候的他就不敢再進場買股了。

00959B每單位配發0.05元 將在12日除息

美國聯準會（Fed）今年一月利率會議後宣布維持利率水準不動，並暗示今年降息次數可能會減少，再次降息的前提是房屋通膨開始放...

通膨揚、美元強、經濟溫 聚焦高債息美元非投等債

川普政府宣布提高關稅，揭開貿易戰序幕，全球金融市場震盪，股市上沖下洗，而債市展現抗跌特性持穩上揚趨勢，第一金投信指出，關...

台股ETF受益人數再創高 債券ETF受益人數周減1.7萬人

台股蛇年開紅盤一度重挫千點，但市場隨即消化利空，隨後連漲四個交易日，周線僅小跌47點，幾乎已回補上周一大跌缺口。而投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。