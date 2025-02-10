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0050以100萬為例…內扣費3,550降為1,300元！莎莉：分割成真不排除與006208一同持有

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

年後回歸賺錢投資生活

大家還記得年前的0050內扣調整嗎？來複習一下這檔準備挑戰5,000億規模的ETF

調整前經理費0.32%保管費0.035%

調整後經理費0.1%保管費0.03%

若以100萬元為舉例，每年的內扣費用從3,550元降為1,300元，非常替已持有0050的投資者開心。

那麼存006208的投資人，是不是要轉換跑道存股呢？

同樣以100萬元來做比較，006208每年的內扣成本大約多500元左右，當然存越多差異就越大，不過大家可以先考量幾個小點。

1.006208是否調整

0050一調降內扣費用，不少投資者也對006208調降喊話。未來006208是否跟進調整，蠻值得我們靜觀其變，當然若006208未跟進，0050在費用率上將更具優勢。

2.換檔成本

這是已持有006208的投資人比較需要考量的點，賣出006208的手續費與可能的價差損失，購買0050的交易手續費與可能的進場成本。

目前莎莉自己是持有006208，也存好一陣子了，我打算續存並靜觀其變，畢竟我也只是小小股民，內扣成本差異還不算太大，我想先把006208養得肥肥再打算。當然我自己也私心希望006208可以跟進調整內扣費用啦！

0050有望分割消息一出，對於投資人來說也是好事一樁，股價將會更親民好入手，而我也不排除加入其中。不管投資0050或006208，這兩個檔次其實都很不錯，順順地存存的習慣才是重點，把他們養肥就對了

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 內扣費用

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