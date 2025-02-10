00919出清200張小賺2萬…轉鴻海（2317）追高慘賠73萬！小犬：存好股堅持下去就對了

存好股，堅持下去就對了

存股族最怕意志不堅定，我有一個朋友，去年用房子來二胎，跟銀行借了500萬，一開始信誓旦旦說要買00919，那時候股價23元，後來也確實買了00919共200張，不過經過2024年4月的跌勢，也就將200張00919全部出脫，小賺2萬元，這時候的他就不敢再進場買股了。

一直到10月中股市開始反彈上漲，這時候又進場買了鴻海210元共買了23張，目前鴻海價位178元，這次慘賠73萬，甚至輸到懷疑人生，怨為何人生會如此坎坷，其實如果他能堅持到現在，他光是股利就能領回56萬了，所以堅持才是存股族需要做的事。

我這個朋友其實遇到了很多存股族常見的心理關卡，最主要的問題是 「投資紀律」與「情緒控制」。他的操作模式其實已經脫離了當初「存股」的理念，變成了「追高殺低」，這也是一般散戶最容易犯的錯誤。

幾個關鍵錯誤點：

1.動用房貸資金，壓力過大

存股本來就是一場長期馬拉松，但他用 二胎房貸來投資，這代表他承受的風險遠超過一般人。當市場稍有波動，他的心理壓力就會放大，導致無法冷靜應對市場變化。

2.短期內因恐懼出場，錯過長期收益

他原本的策略是 存股00919，但在2024年4月市場回檔時賣光了持股，這是一個情緒化的決定。如果當初他堅持住，繼續領股息，現在00919已經回到高點，還能穩穩領息，結果卻賺了2萬就出場，放棄了長期收益。

3.追高進場，違反價值投資原則

在市場低迷時，他不敢進場；等市場回暖後，他反而在210元買進鴻海，這是典型的追高行為。現在價格回落到178元，等於他承受了73萬元的帳面損失。

該如何調整心態

1.回歸存股初心

存股不是短線操作，而是長期累積資產，要專注在穩定的股息與價值投資，而不是被市場情緒牽著走。

2.分批進場，不要All in

一次投入500萬，然後又一次賣光，這樣的操作很容易讓人後悔。比較好的方式是分批買進，無論市場漲跌都能保持穩定的投資節奏。

3.學會忍受市場波動

長期投資者最重要的能力就是承受市場震盪的能力，如果無法忍受短期的回檔，投資股票可能並不適合他，或是他應該調整資金配置，降低風險。

4.使用更穩健的資金來源

用二胎房貸來投資，本身風險就高。如果是用 閒置資金存股，心理壓力會小很多，投資決策也會更理性。

如果是我們，我們應該怎麼做：

1.不要再追高殺低

現在賣掉鴻海，就只是把損失變成現實，但如果他真的不信任鴻海，可以考慮轉換到他更有信心的高股息ETF，如00919、0056、00878等，並長期持有。

2.設定長期投資計劃

例如，每個月固定投入一定比例的資金，建立紀律。

3.降低負債槓桿

如果房貸壓力大，應該優先考慮降低槓桿，而不是讓投資影響生活品質。

他的經驗雖然慘痛，但如果能從中學到教訓，未來仍然有機會翻身。最重要的是堅守紀律，千萬不要讓情緒影響投資決策！

安心買好股，閒錢投資最放心。

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