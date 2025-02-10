2020年後個股出清全轉ETF！達人：美股有投資00646與00757之後會考慮009800

過去兩週收到不少問題，本文來個快問快答。

1.版主最推薦台股哪一檔進行長期投資？

這是版主最常被問的題目。不論提問人是新手或老手、不論過去現在未來，版主的答案一律是0050，尤其0050日前大降內扣費用，未來還可能進行分割，無疑是投資台股大盤的首選。但版主沒有投資0050或006208。

2.版主股票市值多少？目前每年領取多少股利？

這兩題也常常被問。版主持有多少股票、每年領取多少股利，基於隱私，版主不打算公開。老粉們都知道，版主只是個家世背景普通的中產階級，即便存股超過10年，持股市值只能算普通。可以透露的，版主自己估計，4～5年內持有的股票市值有機會突破一千萬（如果股市順風順水，或許可提前達成）。至於每年領取多少股利，版主的規劃是先以達成每年領取50萬為目標（達成之後再規劃下一步），近幾年版主轉以投資市值型ETF為主，因此領取股利總額成長速度不是很快（版主還有投資不配息ETF）。

3.版主有投資美股嗎？

有，目前投資00646與00757，009800上市之後會考慮加入美股投資組合。

4.版主有投資海外標的嗎？既然版主投資00646，為什麼不投資費用率更低的VOO？

版主沒有投資任何海外標的，最重要原因是想讓投資單純化，只要台股有上市的相同產品，版主會優先選擇台股的產品。例如00646與VOO、00662與QQQ，版主傾向選擇00646或00662，雖然國內產品的內扣費用對比海外產品確實很高，但這只是一種個人選擇，無關對錯好壞。如果未來版主投資海外標的，只會選擇台股沒有的產品，例如VT。

5.版主為什麼不投資VT？

首先，版主不願意投資海外產品。其次，全球主要股市（例如德股、英股、法股、日股、陸股、港股）過去幾年績效能贏過台股與美股的不多，因此版主選擇投資台股與美股就好。VT的風險分散性確實較優，但資金分散在台股與美股風險也已經降低非常多了，台股與美股同時出狀況的機會應該不高吧。版主很認同VT，只是版主不願意投資海外產品。

6.除了ETF，版主持有個股嗎？

版主2020年起才開始投資ETF；2020年以前只投資個股，以經營穩健的傳產股與金融股為主。2019～2020年開始整頓資產組合，傳產股已經全數出清轉進ETF，目前還持有一些成本很低的金融股領息。未來應會專注投資ETF，不再買個股；目前持有的金融股暫時沒有賣出規劃，畢竟成本低，股息殖利率不錯，有些還會配股票，留著讓它們自己長大也不錯。

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