多年過去00878持有不到10張、第一金與中信金不足5張！達人：先專注累積00878至50張

春節期間，一位親戚和版主聊起股票，其實版主多年前就和這位親戚提過「存股」，過去幾年只要有機會都會提醒親戚要不斷投入、長期持有、股利再投入。

親戚的成績如何？這麼多年過去了，親戚00878持有不到10張、第一金與中信金合計不到5張。聽完親戚的總持股數，版主感到非常非常錯愕。親戚的家庭經濟狀況還可以，每個月買一張股票不成問題，這麼多年過去了，持股總數應有機會來到70張、80張（甚至100張以上），豈料目前為止居然僅僅持有10幾張。

親戚說著，接下來會下定決心認真存股，先朝100張的目標前進。版主建議親戚，如果不打算繼續增持第一金與中信金，不如賣掉轉進00878，先專心將00878累積到50張再規劃下一步。

過去幾年，只要和親戚碰面聊天，親戚常抱怨著股票增加的速度好慢、股利增加的速度好慢，也許正是因為存股難以在短時間內看到成果，導致親戚無法堅定存股信心吧。版主存股10幾年，也常常存到懷疑人生（尤其存股頭幾年更是如此）。即便是10幾年後的現在，版主的股票資產還不到8位數（再4、5年應能達成）、年領股利總額還不足以讓版主帥氣離開職場，對本金不大、沒有原生家庭財務支援的中產上班族而言，存股就是一條容易讓人氣餒的漫漫長路。

版主有種預感，明年春節和親戚見面時，親戚的持股數量大概還是不會有太大變化吧！其實，版主周遭有不少同事、親戚、朋友，都信誓旦旦要存股，但這麼多年過去了，能堅持存股的人少之又少。有時候，版主想找人閒聊存股都找不到，大部分都已放棄存股，錢都拿去「活在當下」了。

存股不難，只要願意堅持10年、20年、30年，人人都能成功。 存股路漫漫，版主走了10年了，接下來版主依舊會堅持再往前走10年、20年。

加油，再堅持一陣子，不要掉隊了

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