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換「市值型ETF之亂」即將開始？009802、009803及聯邦投信都發行價10元！

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨著高股息ETF的「降息風」影響，投資人對長線布局策略的偏好出現明顯轉變。據最新數據顯示，2024年12月市值型ETF的定期定額扣款金額達到61億元，超越高股息ETF的58億元，顯示出投資風向的變化。各大投信業者為了搶佔市場，紛紛推出新策略。

除了元大投信宣布調降0050的內控費用外，保德信投信、富邦投信及聯邦投信也透過募集新市值型ETF來吸引市場目光。

台股ETF的交易熱度在近年持續上升，尤其高股息ETF的投資熱潮加速了規模的擴增。至2024年底，高股息ETF的整體規模已達2.8兆元，其中高股息占比達66％，約1.83兆元。

然而，隨著2024年下半年高股息ETF的配息金額逐漸回歸正常，部分投資人開始將資金轉向市值型ETF，尋求更高的投報率。而近期將募集的富邦旗艦50（009802）及保德信市值動能50（009803）等市值型ETF的發行價均為10元，降低了投資門檻，預計將引發一波新的市值型ETF熱潮。聯邦投信的台灣精彩50ETF預計在3月募集，為首檔募集的ETF，並設有收益平準機制以降低個股集中風險

網友PTT轉發相關新聞表示，「市值型ETF成為投資主流，高股息和債券ETF熱度有機會衰退，這也算好是，投資人看得不再是配息，而是總報酬率，才不會賺配息賠價差。」

許多人留言「市值型ETF之亂即將開始」、「為什麼不直接買台積電？」、「台積電只要下去 市值型馬上吃屎」、「散戶衝阿 一起送命」、「川普: 台股不會下去？」、「換市值型要下去了 只能說人多的地方不要去」。

還有人表示，「台灣市值型也就那樣，希望有出包含國外的市值型，像VT之類的」、「新鮮的韭菜」、「高股息ETF、債券ETF、市值ETF...下一個是啥？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009802富邦旗艦50 009803保德信市值動能50 2330台積電 ETF 市值型

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