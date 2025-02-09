0050分割對投資人權益不會有什麼影響！達人：今年規模有望再創高

元大台灣50（0050）分割對投資朋友權益會不會有影響？

其實是不會有什麼影響！

這時候想要購買蛋糕的消費者，就會覺得說250元的價格相對1000元親民許多，使其願意購買，助於提高店家蛋糕的銷量。

0050也是一樣的道理，現在一張逼近20萬，可能對大家來說股價很高，可能會分割成一張4萬。 同樣對投資人來說價格親和，有助於提高其規模；且0050規模擴大之後，經保費用也會隨達到一定門檻後調降。

先是調整費用率又是分割，招式用下去，富邦台50（006208）真的會很難接招。

可以預期，0050今年的規模很有機會再創新高！

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