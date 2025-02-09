快訊

禮拜二才開學！大票家長搞錯「老師提醒才知道」 教部曝原因

史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

黃金大爆噴實在「有夠離譜」！存股哥：優質資產隨時間推移越來越值錢

0050分割對投資人權益不會有什麼影響！達人：今年規模有望再創高

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

元大台灣50（0050）分割對投資朋友權益會不會有影響？

其實是不會有什麼影響！

舉例，今天要買一家知名蛋糕店所賣的蛋糕，但店家一塊蛋糕要賣1000元。

消費者覺得太貴了！所以聰明的店家把一大塊蛋糕分成四小塊變成一份250元。

這時候想要購買蛋糕的消費者，就會覺得說250元的價格相對1000元親民許多，使其願意購買，助於提高店家蛋糕的銷量。

0050也是一樣的道理，現在一張逼近20萬，可能對大家來說股價很高，可能會分割成一張4萬。

同樣對投資人來說價格親和，有助於提高其規模；且0050規模擴大之後，經保費用也會隨達到一定門檻後調降。

先是調整費用率又是分割，招式用下去，富邦台50（006208）真的會很難接招。

可以預期，0050今年的規模很有機會再創新高！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 投資人 消費者

財經雪倫

追蹤

延伸閱讀

黃金大爆噴實在「有夠離譜」！存股哥：優質資產隨時間推移越來越值錢

具俊曄收養大S子女汪小菲就碰不到遺產！律師：沒錯…但實務上不可能

0050震撼大降價、代號5位變成6位數、新型態ETF來了！ 懶錢包：2025年三大消息分析

2025年了還在買高股息ETF？小師傅：數據理論在現實前不堪一擊

相關新聞

0050分割對投資人權益不會有什麼影響！達人：今年規模有望再創高

先是調整費用率又是分割，招式用下去，富邦台50（006208）真的會很難接招。

2025年了還在買高股息ETF？小師傅：數據理論在現實前不堪一擊

或許有人會說「如果我在2024年全部把高股息轉成市值型，肯定可以躺平了。」

抗跌就等於要分散投資？投資大盤買00921還同時「兼顧避險」！

投資大盤，總經風險變得更高，因為市場只要有任何風吹草動，就會第一線遇襲...

0050大降總管理費若分割成真擁輾壓性優勢！小車：已持有006208不必刻意換過去

調整後0050反過來在總管理費上勝出，若未來0050分割成真的話，將在價格與管理費兩方面取得輾壓性的優勢。

00878這麼穩也降息了該煩惱？ 鐵蛋四點分析：一點都不擔心！

怎麼連最穩定的00878也降息？該擔心嗎？

0056存365張每天領股利？陳重銘：靠高股息ETF來退休要搞清楚裡面玄機

想要退休的人士，只要專心存好365張高股息的0056，退休後每天有一張股利可以領，就可以高枕無憂了？看起來很美好，但其實是有盲點的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。