2025年了還在買高股息ETF？小師傅：數據理論在現實前不堪一擊

高股息在2024年的報酬數據相較2023年已經明顯下降許多，但市值型ETF在2024年的漲幅約5成左右，而比特幣更是驚人，漲幅約110%。這樣比較起來，高股息的漲幅真的像干納賽一樣。所以，今年你還不往風口靠，還在持續買進去年報酬只有10%左右的高股息ETF，而不是All in報酬漲幅約5成的市值型商品的肯定都會被「噴爛」。

但其實，說真的，在前幾年大盤還沒有瘋的時候，一年報酬5～10%已經很好了。如果能達到15%以上，那已經都是神級操作。

但疫情後，各種促進消費的政策，加上投資開始盛行，市場的餅變大後，5～10%的報酬早就不算什麼。或許有人會說「如果我在2024年全部把高股息轉成市值型，肯定可以躺平了。」但說真的，假如真的有「如果」，那我應該十年前就All in比特幣了，這樣不就可以直接躺好幾輩子了嗎？

大家都很會講，但重點是，持有的過程要有辦法經歷起伏，才能吃到最後這一段獲利。如果你有辦法做到，那恭喜你，如果沒有，那你也只是「嘴上股神」而已。所以，數據理論在現實生活面前根本不堪一擊，投資，我永遠都是人性擺第一，風險擺第二。

無論是0050、正二、高股息，還是美股，是否有長期10至20年的投資尺度，這真的很重要，而我從來沒有說過我不買市值型或美股，我只是先花了幾年時間去買高股息，讓金流穩定，生活無慮後，後面的幾十年的投資時間我也會直接買追蹤美國大盤的ETF，這樣我認為才會更加符合投資大盤型ETF，分散個股風險的初衷。

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