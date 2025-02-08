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0050大降總管理費若分割成真擁輾壓性優勢！小車：已持有006208不必刻意換過去

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。圖/AI生成
台股示意圖。圖/AI生成

股票、基金分割

0050公開說明書新增一條「受益憑證進行分割或反分割作業」，未來不排除有分割可能性，此一動作留給投資市場ㄧ個很大的想像空間。

什麼是股票分割？比較常見於美國的高價股，假如一家公司股票價格上升得太高，連買零股都需花費不少金錢時，容易降低大眾投資意願，公司就可考慮以股票分割來降低股價，讓人人都買得起好公司的股票。

假設股票分割前是一股200元，分割成五份，就變成一股40元，1/5的價格相對親切許多。但之前買一股200元投資者的權益不能被剝奪，因此補償五倍的股數給他們。

1股×200元（分割前）= 5股×40元（分割後）

=200元（總市值不變）

0050與006208比較

0050與006208追蹤的指數相同，其成份股及佔比也一模一樣。小車曾在《給存股族的ETF實驗筆記》書中提到兩者價錢之所以會不同，就是大盒與小盒餅乾的差別，買大盒餅乾（0050）雖然貴些，但餅乾份量較多。兩檔ETF價格呈比例原則，並非買便宜的006208就會比較划算。

兩者比較明顯的差別在於經理費保管費，過去006208的總管理費較低，但過年前0050宣布調降經理費與保管費，調降後兩者管理費明細如下：

0050

經理費0.11%、保管費0.03%

共計0.14%

006208

經理費0.15%、保管費0.035%

共計0.185%

調整後0050反過來在總管理費上勝出，若未來0050分割成真的話，將在價格與管理費兩方面取得輾壓性的優勢。

目前0050的價格約200元，006208約115元，顯然115元在價格上相對友善些，也是這幾年006208規模漸增的原因之一。

如果0050實行一拆五，一股會從原本的200元降至40元，比起115元更容易獲得小資族青睞，不過分割之事尚未確定，一切靜待元大消息。

需要把006208換到0050嗎？

已經持有不少張006208的投資人，需要賣出換成0050嗎？答案是「不用」。因為0050管理費只比006208便宜0.045%，但ETF賣與買共要付兩次0.1425%的手續費，賣出還要付0.1%的交易稅，這ㄧ來一往的交易成本已經遠超於省下的總管理費。

不過現在用現金買大盤型ETF，買0050會比006208划算，因為總管理費的差距就擺在那裡，高下立判，近期也可留意富邦的006208有無其他應對措施再隨機應變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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