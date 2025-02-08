00878這麼穩也降息了該煩惱？ 鐵蛋四點分析：一點都不擔心！

過完年，大家最關心的大寶貝00878配息出爐了：這次2025 Q1配發0.5元，比上季少了0.05元。鐵蛋收到不少緊張的私訊問我該怎麼辦？

怎麼連最穩定的00878也降息？鐵蛋擔心嗎？

先說結論，一點都不擔心！為什麼...

配得其實比去年還多！

拿出過去歷史數據來比較，去年同期配發0.41元，這次的0.5元，其實是成長的耶！

家底還很厚！

從國泰投信官網資訊可發現，00878的收益平準金還有0.72元、資本損益平準金還有6.5元，還有相當多的家底能夠配得穩。不愧是以穩健著稱的大寶貝，根本不怕發不出來啊！

殖利率還是超強！

再來，以公告當天股價22.15算，單季殖利率2.25%，年化下來也有9%，比一般高股息 ETF 的5-7%還猛！所以你說00878有變弱嗎？鐵蛋認為一點也不，他是穩中帶強。

產業配置很均衡！

一檔ETF最重要的就是成分股，00878的產業配置非常多元均衡，電腦及周邊27%、半導體22%、金融保險22%，不會因為某個產業衰退就大受影響。

結論

所以呢，結論是00878依舊穩健，鐵蛋還是會繼續存、繼續抱！這次預計用80張參與配息，3/18就會聽到 叮叮叮～4萬元入袋！

想要參與此次配息的朋朋們，記得在2/19前買進喔

最後，套一句在貸夫那看到的一段話

「貴，從來都不是它的缺點，而是你的缺點」 鐵蛋來即興改編「配得少，從來都不是它的缺點，而是你的股數不夠」

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