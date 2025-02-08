0056存365張每天領股利？陳重銘：靠高股息ETF來退休要搞清楚裡面玄機

想要退休的人士，只要專心存好365張高股息的0056，退休後每天有一張股利可以領，就可以高枕無憂了？看起來很美好，但其實是有盲點的。最近幾年高股息ETF競爭激烈，投信為了吸睛都卯起來高配息，可是你要記得「羊毛出在羊身上」，投信是不會自掏腰包配息給你的。最近這幾年的高配息，其實是幻術。

首先要了解ETF的股利來源，最重要且穩定的當然是「成分股的配息」，但是隨著大盤衝高，股價上漲也讓殖利率不斷地縮水。例如高股息ETF都很喜歡的廣達，以前股價僅80元左右，配個5.2元股利的殖利率還將近6%；如今股價變3倍多，就算配息增加到9元，殖利率也僅3%多。請問你，廣達僅配3%多給ETF，ETF怎麼配10%給你？投信自掏腰包嗎？

成分股的配息率縮水了，就只好拿「資本利得」來充數，這是ETF過去換股時所累積下來的，當然是越老牌的累積的金額就越多，也會有花完的一天喔！而且隨著成分股的股價在高點，將來換股時不要說賺錢了，搞不好還會賠錢，過去累積的「資本利得」也會縮水。

從下表可以看出，2017（含）年以前，0056的配息大多是1元左右，因為都只有配發「股利所得（54C）」，完全是成分股的配息；2018年後配息不斷的增加，錢從哪裡來？就是多配發「財產交易所得（76）」，這是過去換股所賺到的價差。

要怎麼判斷ETF是發放「成分股的配息」、「資本利得」？現在除息前1天都可以在投信官網看到比例，如果「資本利得」的比例很高，就要當心了，因為是在吃老本，總有吃光的那一天。來看看0056的淨值組成，2024/6/21還有12.08元的資本平準金（前面說的財產交易所得），2025/2/6只剩下6.1元，減少了5.98元就是拿來配息給投資人，前面說的「財產交易所得（76）」。基金淨值則從41.82掉到35.73，減少了6.09元，請問你就算配息多拿了5.98元，但是淨值（股價）卻掉了6.09元，你是領到股利卻賠價差，真的有賺到嗎？

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。

【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。

其實0056的配息，從以前一年大多是配1元左右，最近幾年突然變成2塊多、3塊多，錢要從哪裡來？你都沒有質疑過嗎？就是因為最近幾年競爭激烈，不得不啃老本啊！提醒你，『（C）資本平準金（資本利得）』只會越配越少，0056從去年的12.08元到現在只剩下6.1元，你覺得還可以再配幾次？配光了就沒有了喔，這點一定要放在心裡面。

不然你辛苦的存了365張來天天領息，本來預期一年股利可以配發3塊多，結果沒想到幾年後剩下2塊多，再幾年後只剩下1塊多。你的年紀越來越大，股利卻越發越少，你還能夠樂活退休嗎？

2017年以前0056是一家獨大，根本就不需要配發資本利得，就算4%多的殖利率，投資人依然很開心。但是現在高股息ETF競爭很大，所以0056將配息率拉高到10%，其實是拿過去累積的「資本利得」來配息，就是啃老本的幻術。回顧一下，去年起很多高股息ETF都在減少配息，就是因為老本不夠啃了！要靠高股息ETF來退休，一定要搞清楚裡面的玄機。

那麼0056還可不可以存，當然是可以的，但是經過我前面的說明，你要提防往後股利會越來越少，所以要「多存幾張」，比如說是500張會比較保險，1000張是最好。最後提醒，就算是ETF也要做分散，因此在存到365張0056後，你也可以再存365張00878，然後再存365張00919…，這樣就會更安全了。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。