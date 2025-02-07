市值、成長型ETF 錢滾錢利器

年終獎金及春節紅包陸續到手，究竟該如何操作才能有效放大？投信法人認為，小孩、年輕族群、上班族可投入市值型、成長型的ETF來參與市場成長，或是透過不配息級別的連結基金，有機會再為自己累積更多財富。

盤點市面上流動性佳、成立時間較長的市值型ETF如元大台灣50、富邦台50、元大S&P500等等；成長型則包含富邦NASDAQ、統一FANG+、國泰費城半導體等；連結基金則有0050 ETF連結基金、00850 ETF連結基金等。

年終獎金、紅包理財建議

國泰投信表示，國泰台灣領袖50為市值成長型ETF，成分股涵蓋台積電、聯發科、鴻海、台達電、富邦金等台灣龍頭個股，追蹤指數更納入MSCI低碳轉型分數考量，將台塑四寶等股票拒於門外，成功躲過四寶破底風險，若長期看好台股長期走勢，可簡單透過國泰台灣領袖50進行布局，目前購入一張僅要2萬餘元，小資族累積張數更有感，適合作為年輕人、上班族的核心持股。

隨美國總統川普上任，政策對於科技業放鬆監管，若想參與人工智慧（AI）行情，則可透過國內規模最大的半導體ETF-國泰費城半導體來布局，掌握輝達、博通等最夯的AI龍頭股，由於追蹤的指數至少有20年歷史，加上目前ETF規模超過新台幣340億元，經保費只要0.41%，是半導體主題ETF當中最低，對於長期定期定額的投資者來說，適合持續投入。

統一FANG+經理人林良一表示，DeepSeek的崛起有機會「是福不是禍」，因為高效的AI模型可望跟進降低推理成本與提升效率，有望加速AI技術的普及與應用，成為半導體加速迭代的重要驅動力。當股價震盪之際，正好可透過零股撿便宜，或以定期定額分批布局，參與AI長線趨勢向上的多頭行情。

元大投信表示，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力，甚至可將0050 ETF連結基金的不配息級別做為存股核心，參與台股長期成長潛力。

至於如何拿捏股債的配置比例？國泰投信說明，在理財過程中，「複利效果」是必不可少的觀念，建議可以用「年齡」來決定資產配置。

若以領到紅包的小小孩而言，父母可考慮幫孩子簡單使用國泰台灣領袖50來進行長線布局；若是身為三明治族群的上班族，則可考慮八二法則，將股票類ETF如國泰台灣領袖50、國泰費城半導體配置八成，另有兩成則投入國泰投資級公司債做為防禦資產，利用股債配置提升資產耐震性；退休族則可再增加債券比例，利用息收享受退休生活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。