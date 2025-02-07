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中國信託NASDAQ 100ETF及中國信託美國創新科技ETF 2月11日起掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，中國信託投信募集發行的中國信託美國傘型證券投資信託基金之 「中國信託NASDAQ 100 ETF證券投資信託基金(009800)及「中國信託美國創新科技ETF證券投資信託基金」(009801) 受益憑證，將自2025年2月11日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，中國信託NASDAQ 100 ETF為追蹤「美國納斯達克100指數(Nasdaq-100 Index)」，由 Nasdaq, Inc.編製及維護。該指數以美國掛牌上市的非金融類公司為母體，選擇符合流動性標準及自由流通係數標準的股票，經調整後市值加權，同時設定單一個股權重上限，最後再由市值大至小排序，取前100名的公司為成分股；中國信託美國創新科技ETF為追蹤Solactive美國創新科技指數(Solactive US Innovation Technology Index)，係由 Solactive AG編製及維護。該指數挑選於美國掛牌上市的科技及網路零售企業，選擇符合市值及流動性標準之股票，並根據自由流通市值、營業利潤率、研發占銷售比、價格動能等指標進行篩選，採自由流通市值加權計算而成，現有成分股計50檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達178檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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