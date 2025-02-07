00878內扣費用階梯式逐年遞減 奪2024年最親民的高股息ETF

投資人近年來逐漸意識到，ETF背後的「隱藏費用」：經理費、保管費的高低將對績效表現產生影響，尤其若定期定額拉長時間，勢必更加重要，國泰永續高股息（00878）2024年全年度實際總費用率0.42%，若排除成立未滿一年之ETF，則00878的總費用率是高股息ETF中最親民低廉的，同時也創下自身從2020年掛牌以來的最佳節費紀錄，對於長期投資人十分友善，以行動落實金管會的普惠金融發展目標。

國泰永續高股息2024年7月10日宣布調降保管費，由原本的每年0.035%調降至0.03%，經理費則為0.25%，合計經保費為0.28%。攤開投信投顧公會統計加上手續費、交易稅等交易成本的年度總費用率數字，可發現00878內扣費用呈「階梯式」逐年遞減，從2021年的0.57%、2022年降至0.50%、2023年更進一步落到0.46%，直到2024年僅需0.42%，成為全體高股息ETF當中為實際費用率最低者，確實讓投資人能享有ETF低成本的優勢。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，ETF內扣成本絕對是越低越好，根據證交所統計至去年底，00878定期定額戶數達307,920戶，為全類型ETF當中排名第一，對於習慣長期定期定額的股民來說，這些成本所帶來的影響將更顯著，投資人不可不察。建議挑選投資標的時，可留意一檔ETF的周轉率與費用率，若是以大量換股的方式，使帳面配息率提高，但卻沒有實質的參與到持股填息的過程，恐造成基金成本徒增，導致費用率上升，反而是投資的硬傷。

國泰投信致力推動永續發展，00878作為全台受益人數最多的ETF，以實際行動落實普惠金融，去年調降保管費的行動，讓150多萬股民開心受惠，無論大戶、退休或小資族，都能享受更低的投資成本。00878已於近日發布最新配息公告，提醒投資人除息日為2月20日，最後申購日為2月19日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。