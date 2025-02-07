別怕台股短線震盪 國泰投信：定期定額穩中求勝

台股近期上沖下洗，投資人心情洗三溫暖，想在這波震盪中安身，一定要時刻關注市場經濟動向，國泰投信董事長張錫7日指出，短線上台股震盪主要是受到川普上任效應，以及中國大陸人工智能模型DeepSeek橫空出世影響，投資人不用太過擔心，它反而會加速終端AI的發展，從基本面來看，台灣科技、金融業仍有強大競爭力，在AI需求持續暢旺之下，受惠強經濟，可期待外資回流。

張錫進一步分析AI市場，他認為，AI終端運用正準備發動，未來趨勢可觀，AI手機和AI PC的序幕，在未來兩年也有望看到可觀成長，預計到2026年，滲透率有機會分別達到50%及45%，更長遠來看，AI機器人市值將逐年成長，2024年到2034年，將從171億元成長到1242.6億美元，半導體大廠滿單；此外，14家金控在2024年的獲利創新高，2024年的EPS勝過2023年。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878即是一檔金融股占比高的ETF，持有將近22%金融群族，國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等金融巨頭都是成分股之一，且該基金重視產業分散，同時也有各兩成的半導體及電腦設備類股，結合ESG及高股息，精選標的強而有力，可在震盪中平衡投資組合，適合長期持有，深獲家庭主婦、學生、上班族愛戴，長期穩坐定期定額冠軍寶座，截至1月24日，最新受益人數突破157萬人，近期搭上除息話題，除息日將在2月20日，2月19日為最後買進日。

根據國泰投信觀察，市面上ETF標的百百種，市值型ETF也是熱門標的之一，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇指出，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，聚焦市值大、流動性佳的50檔領袖企業，半導體及電腦周邊族群占比加起來超過五成，金融族群也有約16%，持有00922等於一次買進台積電、鴻海、聯發科、廣達、日月光等熱門公司，參與大企業成長，00922主打價格親民，一張兩萬初即能入手。

ETF投資熱潮持續發威，截至2月6日，全台兩百多檔ETF規模已超過6.5兆元新台幣，總受益人數突破1,400萬元，大家都知道投資要買低賣高，但抓時機不容易，國泰投信指出，「獲利穩中求」，才有機會當上贏家，建議投資人掌握台股微笑曲線定期定額，並把投資時間拉長，運用時間創造複利效果，才能完整參與市場成長，有望累積財富，規劃美好退休生活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。