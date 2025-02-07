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00905於3月14日加入收益平準金機制 掌握AI核心題材

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

FT臺灣Smart ETF（00905）因應台股ETF投資趨勢，將於3月14日加入收益平準金機制，來避免配息稀釋，同時00905前三大持股分別為台積電（2330）、聯發科（2454）及鴻海（2317），掌握AI核心題材。

蛇年開紅盤首周台股可謂坐雲霄飛車，加權指數龍年封關日站上23,525點，蛇年開紅盤日跌831點失守2萬3千點，但台股連續三日收紅再度回到23,316點。

2025年市場仍看好以AI為主的相關題材，即便Deepseek以低成本訴求衝擊美國科技龍頭，但從中長期看Deepseek的出現將高機率帶動AI在軟體的迅速發展，而硬體也將受惠於軟體的普及而提升需求。美國科技龍頭公司如Meta、微軟也持續喊話2025年對於AI投資維持不變。

川普的關稅政策也並非無轉圜餘地，從加墨兩國例子即可看出，因此市場短期內可能維持震盪，但中長期仍有AI支撐，此時震盪不失為布局科技股題材的好時機。

富蘭克林華美投信表示，逢低布局時可是要聰明挑選才能事半功倍，選擇具有動能成長與品質價值因子的ETF，不僅在市場起漲時追成長收益，在震盪時也能選出被低估的好股票，在市場反彈時優先起漲，00905主打多因子選股策略，透過動能、價值、品質因子搭配風險偵測，如同汽車自動導航系統，自動幫投資人掌握台股輪動趨勢，不需擔心市場變化太快或者震盪起伏，隨時替投資人在投資道路上找到市場方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股

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