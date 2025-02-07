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0050調降費用率、分割可能性很高！ 女子：規模越大與006208內扣差異越大

聯合新聞網／ 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

0050調降費用率

來快速談談0050。

從過年前一天，一直到這一兩天，除了0050調降費用率已經生效之外，目前媒體也報導0050將可能成為首檔「分割」的產品，不過當然在元大宣布以前，女子想還是在期待階段，但發生可能性很高。

原因是：

1.去年元大已經開啟市場反分割先例，再開分割不無可能。

2.分割在美股尤其常見，不少知名美股都分割過。

3.台灣要成為亞洲資產管理中心，總不可能連國外施行已久的制度都還不放行吧？

至於有朋友私訊女子，調降內扣費用經理費+保管費）的0050已經完勝006208了，可以怎麼操作？

女子自己的投資方式會是：

1.定期定額全面停止006208、改扣0050，這樣不影響每月扣款金額（當然想提高也行）；而台股在今年波動下，如果006208已有正報酬，女子會獲利了結轉0050。原因很簡單：0050現在的機制是「規模越大」與006208內扣費用差異越大 。

2.直接下單的朋友，女子還是會建議逢低（例如這週大跌800多點那天）加碼0050、保留現金，有跌就加碼「長期投資」。

3.綜合1+2，因為定期定額勝率高，但報酬在多頭行情下相對會落差更多，因此可以定期定額同時，大跌是加碼。

最後是不想配息的朋友

直接買「0050連結基金不配息級別」，定期定額都可以扣，大跌當天也可以用收盤價加碼（要留意各個平台當天最後申購時間）。

女子淺見，但與某教主提「0050可以除權不用分割」相比，女子還是聰明一點（或許不只一點）的，雖然女子沒有開課收錢、也沒有接業配，但是至少女子知道ETF是「一籃子股票的受益憑證」，不是一家上市上櫃工作的「股票」，一般股票才有「除權」概念，至於除權跟公司股本的關係，教主就自己去理解了吧！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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