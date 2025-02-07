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0050要股票分割了…其實對散戶而言一切都沒變！竹軒：對長期投資人有利

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

市場傳出0050要股票分割了，也就是手上的股數會變多了，但資產是不變的。

通俗來講就是韭菜和散戶最愛的股票股利，就像切成四片還是八片都是同一顆西瓜，並沒有八片就比四片多的道理。

1股股價200變成2股股價100，基本上還是200沒變。

以上就是對散戶而言...一切都沒變

對元大基金而言，股票分割最重要的目的就是流通性，大概原因是業者認為一股200以上對許多投資人（尤其是小資族而言）太高，所以為了流通性進行分割。

不意外的是檯面上一堆網紅達人大師又開始表演亂七八糟論點，什麼適合不適合買，要不要把006208轉換0050，要等富邦攤牌之類鬼話。只能說反正亂胡扯都有人買單。況且一堆明明就短線KD平均線進出的也在扯管理費，真蝦。但還是一堆韭菜會買單。

總之這次0050降低內扣費用與傳聞股數分割的重點是：

對長期投資人而言

1.內扣費用降低對投資有利。

2.股數因分割變多只是幻覺，看爽的而已。

對業者而言

1.如果費用降低帶來更多人投資，那很賺。

2.分割股數是為了增加流通性，並且有利於初級市場套利。

對什麼KD年線短線投資者而言

嗯，我想不到有什麼優點，更好頻繁交易當沖嗎？

對於奇怪網紅大濕達人而言

又可以蹭一波撈錢了。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 內扣費用 市值型 投資人 網紅 韭菜

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