00878配息0.5元雖小縮水…但投資人用新台幣支持力挺！ 4天增75億規模逼近4千億

擁有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）本週一（3日）宣布配發0.5元，年化配息率達9%，股民表示表示肯定之餘紛紛用錢投票，本週日均量逼近10萬張，截止至週四，規模就成長約75億元！相較本月未有配息話題的群益台灣高股息（00919）及元大高股息（0056）日均量約6萬張要多，顯見若有配息話題，往往容易吸引資金投入。

00878農曆春節封關日（1/22）規模為3857億元，適逢台股開盤日(2/3)股市大跌，投資人看好台股長期走勢，紛紛逢低布局。

此外，00878收盤後公布預估配息金額0.5元，比去年首季還要多0.1元，在眾多高股息ETF吹起降息風的風氣下，配息金額不減反增，吸引股民投入資金，截至2/6規模達3940億元，規模狂增75億元，已快逼近4000億元大關。

00878目前受益人數為157萬人，為全台受益人數最多的ETF，市場法人表示，台灣人愛配息，配息金額及殖利率是主要考量，只要配得不錯，就容易吸引資金追捧，00878聚焦ESG企業，並以殖利率加權分配，真正聚焦高息股，配息政策穩定，股民也因此能抱得住，受益人數節節升高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。