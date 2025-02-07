快訊

ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎

桌球／闖新加坡站決賽 林昀儒、高承睿首合拍就將爭冠

美小客機在阿拉斯加上空失聯逾4小時！機上10人生死未卜

00878配息0.5元雖小縮水…但投資人用新台幣支持力挺！ 4天增75億規模逼近4千億

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

擁有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）本週一（3日）宣布配發0.5元，年化配息率達9%，股民表示表示肯定之餘紛紛用錢投票，本週日均量逼近10萬張，截止至週四，規模就成長約75億元！相較本月未有配息話題的群益台灣高股息（00919）及元大高股息（0056）日均量約6萬張要多，顯見若有配息話題，往往容易吸引資金投入。

00878農曆春節封關日（1/22）規模為3857億元，適逢台股開盤日(2/3)股市大跌，投資人看好台股長期走勢，紛紛逢低布局。

此外，00878收盤後公布預估配息金額0.5元，比去年首季還要多0.1元，在眾多高股息ETF吹起降息風的風氣下，配息金額不減反增，吸引股民投入資金，截至2/6規模達3940億元，規模狂增75億元，已快逼近4000億元大關。

00878目前受益人數為157萬人，為全台受益人數最多的ETF，市場法人表示，台灣人愛配息，配息金額及殖利率是主要考量，只要配得不錯，就容易吸引資金追捧，00878聚焦ESG企業，並以殖利率加權分配，真正聚焦高息股，配息政策穩定，股民也因此能抱得住，受益人數節節升高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

延伸閱讀

00919偏貴、00878神、006208連4年冠軍！懶錢包：買高股息比市值ETF「多付這些錢」

首購族其實買房不難？土地婆「預售屋挑這種」：0到1個過程會比較辛苦

具俊曄不能用「拋棄繼承」把遺產給大S媽媽！律師：先取得再移轉但有這缺點

00878擁有50幾張每月加薪至少8千！ 專家：本金免百萬一般人絕對都做得到

相關新聞

00878配息0.5元雖小縮水…但投資人用新台幣支持力挺！ 4天增75億規模逼近4千億

擁有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）本週一（3日）宣布配發0.5元，年化配息率達9%，股民表示表示肯定之餘紛紛用錢投票，本週日均量逼近10萬張，截止至週四，規模就成長約75億元！

00919偏貴、00878神、006208連4年冠軍！懶錢包：買高股息比市值ETF「多付這些錢」

評估ETF的好壞，還有一項蠻重要的指標「內扣費用」。ETF本質上是基金，投資人終究需要付費，只是這筆錢不用另外拿出來，而是直接從ETF的淨值中扣除。

抗跌就等於要分散投資？投資大盤買00921還同時「兼顧避險」！

投資大盤，總經風險變得更高，因為市場只要有任何風吹草動，就會第一線遇襲...

豆腐心的川普討喜擁利多？00905趁跌更要買！

排除護國神山台積電這個成分股，00905的績效依然名列前茅，更突顯其Smart Beta策略的優秀選股能力。

Fed 降息停看聽 哪種債券 ETF 吃香？

全台首檔月配美國非投等債ETF - 00945B第八次配息出爐！凱基投信公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF(0...

半導體產業享三大成長利多 這兩檔主題型ETF長線仍可望受惠

2025年初Deepseek橫空出世、美國總統川普隨即祭出關稅戰，成為資本市場兩隻最大黑天鵝，但隨著創新應用陸續出現，A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。