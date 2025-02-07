豆腐心的川普討喜擁利多？00905趁跌更要買！

美國總統川普被形容為「刀子嘴豆腐心」，他宣布的25%關稅又延後了一個月，導致新春開盤時指數下跌超過800點如同白跌了，後續幾天又漲了回去！不過，也讓投資者有機會以較低的價格入市，尤其是市值型ETF在下跌中更顯得值得購買，市場的波動反而成為一種利多。

許多長期投資者已經透過存股策略建立了穩定的現金流，正等待股市進入「綠色特賣」時期，以便撿便宜，增加持股數量和擴大資產部位。而對於尚未建立現金流的投資者而言，抓準股市回檔之時，恰好是新手進場的絕佳時機。

與科技和美股息息相關的台灣股市，未來的表現也受到看好，相關類股的漲勢預期強勁，短期的回調更是進場的良機。

投資標的的選擇除了個股，小資族也可以將目光轉向光2024年就增加了450萬人投入的ETF市場，以市值型ETF來說，較廣為人知的0050和006208雖然績效表現不俗，但高昂的股價讓新手投資者感到猶豫。若客觀以近期的ETF交易量表現篩選，並低於20元的標的來說，同時具有高潛力和高回報的00905，是許多投資人逢跌加碼的首選之一。

在00905的成分股中，台積電（2330）占比最高（30.05%），還包括鴻海（5.36%）、聯發科（4.28%）等台股科技巨頭。除了AI科技類股外，該ETF還持有富邦金（3.75%）、中華電（3.3%）等，產業佈局相對多元，既能抵抗市場震盪，又能跟上高成長領域的發展。

根據統計，即使排除護國神山台積電這個成分股，00905的績效依然名列前茅，更突顯其Smart Beta策略的優秀選股能力。

此外，00905也被網友廣泛稱讚為「市值型高股息ETF」，雖今年一月公告不予配息，但整體年化配息率穩定在6%以上，相當值得投資人逢低進場參與價差與配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。