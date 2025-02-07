快訊

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

獨／高雄驚悚殺人剝皮還分屍 狠心凶嫌一句話撇清恐怖行徑

關稅戰引發股市賣壓 長天期債券 ETF 逆勢揚成資金避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國公債殖利率變化。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，2025/2/3)
美國公債殖利率變化。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，2025/2/3)

春節期間美國總統川普祭出關稅戰，台股開紅盤面臨補跌壓力，台指期收盤跌逾千點，跌幅4.64%，半導體股成重災區，但長天期債券ETF異軍突起，逆勢走強。中國信託投信表示，美國聯準會日前召開FOMC，宣布維持利率不變，10年期公債殖利率不升反降，頗有「利空出盡」意味。

隨著資本市場因關稅戰帶來的不確定性升溫，長天期美債與投等債ETF可望成為資金避風港。中信優息投資級債（00948B）與中信美國公債20年（00795B）公告第一階段分配評價結果，除息交易日為2月18日， 2月17日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為3月17日。投資人可趁殖利率仍處高檔時逢低布局，透過長短債、股債混搭的槓鈴策略，抵禦近期資本市場震盪風險。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，美國聯準會日前宣布維持基準利率目標區間在4.25%至4.50%不變，符合市場預期。但鮑爾在這次會後聲明的措辭有兩項更動，第一是刪去「失業率已經上升」，顯示對就業的顧慮減輕；第二是刪去「通膨朝向2%目標趨近已有所進展」，顯示對通膨走向關注加深。

呂紹儀指出，鮑爾在會後記者會上強調，聯準會當前政策立場已較以前寬鬆得多，且美國經濟和就業市場依然強勁，因此聯準會並不急於調整貨幣政策。若市場軟著陸信心持續轉強，利差或具下探空間，意味債價可望反彈。此外，近期市場因川普強勢推行關稅政策，憂心對通膨可能造成負面影響，亦可能使游資暫時離開股市轉向債市，包含短天期債券，都可望成為資金避風港。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹說，聯準會自去年9月降息後，10年期美債殖利率卻從3.6%逆勢上揚至4.8%，主因是期間溢酬的上升（指對未來景氣、通膨、債務，和貨幣政策的不確定性，投資者持有長期債券所要求的補償），以及聯準會降息次數減少的重新評價。在利率已大彈約120個基本點後，相關利空已經充分反映，因此聯準會此次宣布利率不變，10年期公債殖利率反而下滑。隨著聯準會謹慎降息，債市也會回歸基本面，在降息循環尚未結束、股市波動劇烈之際，投資人可伺機布局投等債ETF與長天期美債ETF，發揮進可攻、退可守的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 美國聯準會

延伸閱讀

「讓美國再次偉大」關鍵第二隻腳》拚弱美元！四阻力等著川普

美初領失業金人數 維持低檔

NBA／本季已出賽30場 「球哥」與公牛2年2000萬美元續約

川普瘦身聯邦政府 環保署1100位員工被告知恐立即解僱

相關新聞

00919偏貴、00878神、006208連4年冠軍！懶錢包：買高股息比市值ETF「多付這些錢」

評估ETF的好壞，還有一項蠻重要的指標「內扣費用」。ETF本質上是基金，投資人終究需要付費，只是這筆錢不用另外拿出來，而是直接從ETF的淨值中扣除。

豆腐心的川普討喜擁利多？00905趁跌更要買！

排除護國神山台積電這個成分股，00905的績效依然名列前茅，更突顯其Smart Beta策略的優秀選股能力。

抗跌就等於要分散投資？投資大盤買00921還同時「兼顧避險」！

投資大盤，總經風險變得更高，因為市場只要有任何風吹草動，就會第一線遇襲...

00878擁有50幾張每月加薪至少8千！ 專家：本金免百萬一般人絕對都做得到

其實100多萬元，是以現在00878的2x元股價計算，而他是定期定額一步一步累積起來的，實際上成本應該不到100萬元這麼高...

債券回來了、債蛙能擦乾眼淚了？專家：00959B長天期投資等級債價值仍在

00959B經理人郭修誠指出， 美國新任總統川普於1月正式上任後，陸續兌現競選時承諾，舉例來說，為了帶動美國製造業復甦，陸續對部分進口商品調整關稅。

00915及00918…兩檔高股息ETF1月績效墊底！稀飯：恐被聯電（2303）拖累

本月績效墊底的（00915）凱基優管高股息30及（00918）大華優利高填息30都有不少人持有，近期也是備受關注的ETF之一。稀飯觀察其持股有聯電及中租-KY兩檔，這兩檔個股在近期的表現，實在不好說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。