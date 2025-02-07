00919偏貴、00878神、006208連4年冠軍！懶錢包：買高股息比市值ETF「多付這些錢」

新的一年才剛開始，真是個好時機，檢視手中的ETF庫存，順順他們的表現，同時做個全身健檢。

不過說到評估ETF的好壞，還有一項蠻重要的指標「內扣費用」。ETF本質上是基金，投資人終究需要付費，只是這筆錢不用另外拿出來，而是直接從ETF的淨值中扣除。平時感覺不太到，所以被稱為內扣費用，正式的說法則是「費用率（Expense Ratio）」。

要注意一檔ETF的費用可不只有官網上列的經理費和保管費。我們上投信投顧公會網站，就能查到每一檔ETF在各個月份、季度、年度的完整開銷金額和比率。其中手續費和交易稅代表交易的直接成本，當基金進行買賣、調整標的和權重時會出現的費用。「經理費」、「保管費」、「保證費」和其他費用則是會計帳列費用，包含了投信業者的利潤和營運這檔基金的開銷。

把這六項加起來，再減去從初級市場收到的「申購／買回交易費」，就是ETF的總費用啦！

持有ETF的每一天都是有成本的，不管漲跌賺賠都要支付。一檔ETF每日顯示的淨值，就已經是扣掉費用後的數字，可以理解為直接從投資的資產中扣掉了。這項隱形成本會默默侵蝕利潤，影響報酬表現。

2024年ETF費用率大盤點

就一起來回顧2024臺股ETF們，吃掉了你我多少錢呢？

揭曉排名前先說明，現在台灣ETF的數量超級多，為了避免太混亂，我決定聚焦最多人投資、關注度最高的「國內股票型ETF」。目前一共有58檔。至於海外股票、債券、槓桿、反向等類型就沒列入比較囉。

另外，2024年才上市的新朋友，像是00939、00940、00946等等，雖然人氣很高，但沒有經歷完整年度，加上得從0開始建立持股，數據會失準，也不列入排名。

扣掉10檔新上市ETF之後，最終參賽人數是48位，數據則來自投信投顧公會。那麼開始吧！

1.ETF費用率Top 10

首先揭曉的是「榮譽榜」，2024年表現最好的是哪幾位同學呢？

沒有意外，富邦台50（006208）和富邦科技（0052）再度攜手拿下第一名，已經連三年稱霸。006208更是連續四個年度的冠軍，而0.23%的成績創下了歷史新低紀錄。光是費用上的節省，就無愧稱為「更好的台灣50」。

排第三名的富邦公司治理（00692），同樣是一等一的優等生，上市以來拿過三次最低，這次也刷新了自己的極限。第四名的富邦摩台（0057）值得一提，過去離譜的開銷讓人搖頭，2024總算交出合理的數字。作為類大盤型ETF，只要能保持下去，相信會是能挑戰元大MSCI台灣（006203）值得推薦的一檔。

富邦家族大洗版，因為這四檔有著臺股ETF最低一級的經理費0.15%（2025年以前）。如果業者擔心費用降不下來，少賺一點馬上有效。再往下的兩檔國泰ETF表現也不錯。

國泰台灣領袖50（00922）是市值型ETF，這是第一個完整年度，期待未來更進步。而國泰永續高股息（00878）上市以來，費用率一年比一年低，這次追平了元大臺灣50，高股息ETF的表率。在一大堆市值型ETF的前10榜單中，成為少數的例外。

（補充：元大投信已宣佈調降0050的經理費和保管費。大家罵了好多年，老大哥終於出手啦！）

2.高股息ETF費用率Top 7

高股息ETF是台灣最熱門、最多人買買買、存存存的類型，值得開闢專屬賽區，好好比一比。

高股息ETF由於天生選股機制的設計，普遍有著更高的週轉率，頻繁換股導致內扣比市值型貴上一截。

00878剛剛有稱讚過了，他的好成績並不是偶然，一年只換股兩次，最高調整五檔，加上選股池子不算大，每次可能就只增加刪減隔2、3檔。另外在2024年中，保管費從0.035%降至0.03%，來到台股ETF最低梯隊，再次證明了業者少賺很有效。

第二名是國泰股利精選30（00701），最近四年也是一年比一年低，國泰投信或許有機會長期佔領高股息費用榜冠亞軍呢？

排第三名的是高股息ETF始祖元大高股息（0056）！這樣的表現算正常發揮，跟自己比不好也不壞。

再往後的名次都是0.6多啦，在台股ETF總排名算中段班，裡面人氣比較高的元大台灣高息低波（00713），上市以來績效不錯，這次的費用也沒什麼意外。

另一檔人氣ETF復華台灣科技優息（00929），靠10%以上的年化殖利率萬人追捧，又隨著配息下調，成績慘澹人人喊打。而0.64%的費用率正好是48檔ETF的最中間。至於2023、2024連續兩年的高股息ETF績效王凱基優選高股息30（00915），有長足的進步值得多觀察。

3.ETF費用率倒數Top 7

現實世界中，本來就不是每樣產品都主打物美價廉，那麼這些比較昂貴的ETF到底值不值得呢？費用率最高的7個名次裡面，就有超過半數是高股息ETF。

其中富邦特選高股息30（00900）是倒數常客，換股追求領息到極致的結果，就是1.37%昂貴的費用。值得一提的還有大華優利高填息30（00918），它是2023、2024連兩年的高股息ETF績效亞軍，23年費用率0.42%是高股息第一名，結果隔一年大暴漲。

至於富邦臺灣中小（00733），更是知名「爐主」代表，上市經歷6個完整年度，4次拿下墊底，另外2次則「屈居」倒數第二名。00733是一檔追逐上漲動能的ETF，一年換股4次，每次都能換到面目全非。只是過去極優異的績效掩蓋了開銷高的缺點，但在2024年它首度輸給大盤，而且是超大幅落後，昂貴的內扣想必也往下推了一把。

4.人氣ETFTop 10費用率

最後換從人氣指標的角度觀察，看看台灣最多人買的10檔ETF。過去一年投資人為它們付出了多少成本呢？

10檔比一比，最昂貴的3檔是統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）和群益台灣精選高息（00919），扣掉成立未滿一年的新同學，00919就是榜上實質最貴的那一位。100多萬投資人可能會有些擔心，尤其2024年高股息ETF的績效比較黯淡。不過往好的地方想，至少比前一年有大幅進步了，希望明天會更好。

大致說來，人氣TOP10大多能排在台股48檔ETF的「一半以內」，相信多數投資人明白費用的重要性，懂得從看不見的小地方省一些。

我想如果站在被動投資的角度審視，總費用率超過0.5%就能稱為偏貴吧，長期持有勢必會吃掉獲利。

這也是為什麼006208過去能收穫滿滿的好評和推薦，未來就看0050能否更便宜，還有006208會不會應戰呢？當然啦，不同類型的ETF在成分股篩選和汰換上有截然不同的考量，「值不值得」這件事在每個人心中有不同份量。

下手前別忘了想清楚這樣的一套選股策略，值不值得我用比較多的錢買單呢？今天重點回過了國內股票型48檔ETF，經過2024一整年默默支出了多少費用。聽著0.幾% 1%出頭的數字會有點無感吧，心裡想的可能是「欸不就是一點點小錢嗎，何必這麼花心思關注呢？」

當投資金額少的時候，差異可能不明顯，可投資是長期的事，隨著投入的資金和時間持續增加，相信會一天比一天、一年比一年更有感。

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