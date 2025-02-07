Fed 降息停看聽 哪種債券 ETF 吃香？

全台首檔月配美國非投等債ETF - 00945B第八次配息出爐！凱基投信公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF(00945B)掛牌上市以來的第八次配息，延續前一個月配發水準，每受益權單位數預計配發0.1元，除息交易日訂在2月18日，有意參加除息者最後買進日為2月17日，並預計於3月17日發放配息。

同樣於2月18日進行除息的凱基投信月配型債券ETF家族成員，還有凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券 ETF(00777B)預計配發0.145元、凱基20年期以上美元金融債券ETF(00778B)預計配發0.145元、凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF(00840B)預計配發0.130元、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF(00890B)預計配發0.170元。

凱基美國非投等債ETF(00945B)基金經理人鄭翰紘表示，2024年第4季美國企業財報陸續出爐，S&P500大企業獲利年增預計達13.2%，2024全年度獲利年增可望近10%，2025年全年度更可望上看14.3%，顯示企業獲利成長動能依舊強勁，過去一年企業財務狀況並沒有受高利率環境影響，非投資等級債市目前違約率仍處低檔。

鄭翰紘進一步指出，美國企業資產負債表狀況良好、再融資壓力可控、資本市場流動性佳、不良資產規模較小，預期 2025 年美國企業基本面可望維持健康，企業整體違約率可望持穩在歷史相對低檔。即便美國聯準會利率決策預期將依據財政政策對經濟的影響滾動調整，且總體經濟數據也存在分歧，製造業PMI好壞參半，勞動市場強健；然而反映市場情緒的美國十年期公債殖利率並未出現顯著攀升，就是債市對美國啟動貿易戰的反應趨於平靜的最佳證明。

有鑑於美國聯準會降息步調仍存在變數，鄭翰紘建議，債市布局不宜過度期待降息行情，目前應以追求票息收益為主要考量。預期聯準會今年降息空間有限的情況下，公債殖利率仍將呈現區間震盪，目前債券波動主要仍來自利率風險，而非信用風險。因此目前債券投資，可適度向下放寬信評標準，以提高票息收入，並透過配置短天期債券降低利率風險。

以凱基美國非投等債ETF(00945B)來說，所追蹤指數剔除CCC等級的低評級債券，降低成分債的違約風險；只取固定票息利率4%以上的債券，為投資人追求債息收益的同時還能兼顧降低違約風險。凱基美國非投等債(00945B)透過優化指數選債機制，截至2月4日為止，141檔成分債合力貢獻8.07%的平均票面利率，平均殖利率也有7.53%，在企業獲利增速放緩、股息配發可能面臨下滑之際，不失為追求固定收益的另一種工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。