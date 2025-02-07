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19檔台股ETF2月將除息 低碳市值型00923現金殖利率3.5%最高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2月將除息台股 ETF。(資料來源：CMoney)
2月將除息台股 ETF。(資料來源：CMoney)

台股ETF持續發熱，66檔台股ETF受益人來到1029.5萬人，規模也來到2.81兆，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計2月即將除息的共有19檔台股ETF，其中兩檔半年配型的群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）；一檔雙月配00907；七檔季配包括00894、00878、00891、00690、00850、00731及00932；九檔月配型包括00900、00730、00944、00939、00940、00946、00929、00936及00934，除息日多集中在2月18日當周，欲參與除息的投資人可多留意相關投資契機。

財富管理專家表示，觀察這19檔將除息的台股ETF，由於月配型高息ETF就占九檔，因此當中以仍是以高股息ETF數量最多，共計有13檔，其他類型則有市值型、科技型等等，其中有三檔結合低碳或ESG永續主題，為群益台ESG低碳50(00923)、元大臺灣ESG永續(00850)及國泰永續高股息(00878)。

觀察現金股利殖利率表現，其中以群益台ESG低碳50(00923)單次現金配息殖利率預估近3.53%最高，群益台ESG低碳50 (00923)是台灣第一檔訴求布局於低碳龍頭股的台股ETF，採取半年配息，每年2月與8月除息，自2023年3月掛牌以來，已配息3次且次次都填息，這次為第四次配息。根據投信官網公告資訊，00923這次預估配發金額為新台幣0.77元，除息日訂於2月18日，因此想參與配息的投資人，最晚須在2月17日買進，收益分配發放日則在3月17日。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，農曆年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股ETF來介入布局。在農曆年後投資布局方面，值得留意的主題便是低碳議題，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛重點結合低碳概念的市值型ETF更將有助同步掌握台股成長行情與碳金商機，投資人也不妨留意相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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