00878擁有50幾張每月加薪至少8千！ 專家：本金免百萬一般人絕對都做得到

每個月多8000多元的被動收入，生活小確幸

這是網友跟我分享最近有感的一件事，他現在持有5x張00878，雖然這次00878少配0.05元，配出現金0.5元，但換算下來年化值利率還是有9%左右，對他來說，這次可以領到2萬多元的股息，等於每個月多出8000~9000元的收入，可以讓他的生活多一些餘裕，負擔部分房租、汽車加油或者多喝幾杯手搖飲，雖然8000~9000元聽起來不算自由，但能多幫忙cover一些日常開銷，心裡也能踏實不少。

這時候可能有人說：50幾張大約要100多萬才買的了，對月光族來說根本是天價！而且每個月就算存1萬，也要存100個月，等於好幾年才能有這樣的成果不是嗎？

所以他並不是難以觸及的高薪族，也不是大家所想：「存股、存ETF都一定要年收百萬以上才看的到效果」，一般人是真的能夠靠自己，慢慢把被動收入、現金流建構起來喔！

當然，現在景氣燈號又跳到38分的紅燈，這則分享不是要鼓勵大大們抱著一大筆錢衝進股市，直接買滿00878、0056、00919...之類的，只是他分享的重點，我想不在這50幾張00878，而是開始和堅持的精神。

「8000~9000元真的有差嗎？」也許對某些人來說，8000元是個逛一趟好市多就花完的數字，但對大部分人來說，這筆額外收入，可以補貼房租、交通費或餐費，讓生活更有彈性，又或是再投入股市，加速累積股數，擴大股息，這種領到現金的成就感容易推動繼續堅持的投資行為，雖然這還不是能馬上「開除老闆，立即退休」的金額，但就像滾雪球：只要持之以恆，雪球越滾越大，未來一定會慢慢達成100張、200張，甚至更多的被動現金流～

如果當初只是羨慕朋友而沒有踏出第一步，現在依然他可能還是個「月光族」，而要是他在股市大跌時動搖，把股票賣掉，現在也可能還在原地踏步。

原本我問他能不能讓我分享在粉專上，結果他笑著說：「才50幾張00878，有什麼好分享的啦？」然後婉拒了我...

茫茫股海中，雖然50幾張可能真的不多，但如果這能讓每個月多出8000~9000元的額外收入，那這筆「小確幸」我想並不是小事，而我也想把他的小確幸分享給更多，還不敢開始第一步，又或是和他一樣正繼續堅持的人，也許未來時機到了，可以從一小筆資金開始，給自己一個小目標：先存到一張、再存到十張，踏出第一步後，會發現財富成長絕對比「只羨慕別人」還更有成就感。

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