債券回來了、債蛙能擦乾眼淚了？專家：00959B長天期投資等級債價值仍在

美國聯準會（Fed）今年一月利率會議後宣布維持利率水準不動，並暗示今年降息次數可能會減少，再次降息的前提是房屋通膨開始放緩。加上台灣農曆年期間美國股市因DeepSeek橫空出世而震盪，使得美國長天期公債殖利率目前仍在相對高原區。由於今年市場波動度不可小覷，大華銀投信建議投資人應做好資產配置，不妨布局於長天期企業債，透過債息收入降低投組波動，同時也可期待未來長天期債券資本利得的機會。

月底除息的00959B因農曆年調整，本次除息日在2/12，每單位配發0.05元。投資人記得把握 2/11前買進，為新的一年累積財富。

法人表示，回顧2024年，美國聯準會全年累計調降聯邦基準利率 1%，目前聯邦基準利率來到4.25%至4.50%。觀察近期具有聯準會投票權的美聯儲主席發言也可發現，聯邦基準利率的調整，將會觀察市場的情況而定，但確定的是，聯準會仍將維持寬鬆貨幣政策。亞特蘭大聯儲主席Bostic便於日前表示，預計FOMC名目中性利率在3%至3.5%。

00959B經理人郭修誠指出， 美國新任總統川普於1月正式上任後，陸續兌現競選時承諾，舉例來說，為了帶動美國製造業復甦，陸續對部分進口商品調整關稅。此舉讓市場預期短期內可能推高通膨，並使市場重新評估降息幅度。這也讓收益率較高的長天期投資等級公司債，成為獲得息收相對的重要選擇。

郭修誠表示，近日美國10年期國債殖利率回升至4.56% ，而長天期投資級公司債的指數殖利率目前為5.72%，且利差仍維持歷史均值之上，顯示目前仍具投資吸引力。他說明，在聯準會降息步調放緩與市場不確定性並存的環境下，長天期投資等級債的投資價值仍在，從息收與期待未來資本利得的機會而言，適合投資人作為核心資產配置。

郭修誠表示，近日台灣掛牌之債券ETF表現亮眼，可看出面對近期市場動盪，投資人尋求資金避險需求提升。00959B主要投資於美國，三大信評機構平均信用評等BBB的投資等級長天期債券，並首創票面利率篩選機制，精選票面利率前10%的債券，目前追蹤指數平均票面利率6.6%，相當具有吸引力。他說明，這樣的票面利率篩選機制除確保投資組合具備較高的收益潛力外，還能同時維持投資等級債的分散度。

根據彭博統計至2/5，00959B年指數年化標準差為8.58%，不僅較低於股票市場的波動，在同類型商品中也相對低，年化配息率也名列前茅。在市場波動的環境下，法人建議投資人應瞄準債券提供固定收益的本質，在妥善控管風險的前提下，選擇票面利率較高的投資級債券獲取債息報酬，獲得相對穩健的收益來源。

月配投資級公司債ETF最新一覽

資料來源：CMoney，統計至2025/2/6。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。