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00915及00918…兩檔高股息ETF1月績效墊底！稀飯：恐被聯電（2303）拖累

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

哈囉；你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯。

本月高股息ETF整體的表現還是偏軟弱，僅有1檔的績效勝過加權指數，這檔便是富邦投信發行的（00730）富邦臺灣優值高股息，配息頻率改成月配，慢慢要開始出頭天了嗎？

本月績效墊底的（00915）凱基優管高股息30及（00918）大華優利高填息30都有不少人持有，近期也是備受關注的ETF之一。稀飯觀察其持股有聯電及中租-KY兩檔，這兩檔個股在近期的表現，實在不好說...

聯電1月法說會不如預期，遭外資調降評級，22號股價重挫6.40%，曾有一度跌破40元，最後收在40.2元、中租-KY去年11月後因獲利不如預期、政治因素等原因，股價也一直在110-120元震盪。00915及00918偏偏持有它們兩檔，且占比還不低，這幾個月有些被拖累的跡象。

剛好本月績效排名靠前的00730、00713剛好沒有持有這兩檔，00929、00927則只持有聯電。

最多人持有的0056、00878本月則排名中段偏前的位置，分別以績效0.46%、0.45%排名在10、11名。00878預計在年後公告配息囉！大家期待這次配息多少呢？

上一篇的市值型ETF篇，展現出台積電跟他的小跟班（？）的硬漢實力，這段時間看到各大社群有在討論要不要多佈局一些市值型ETF，稀飯認為這是不錯也值得思考的策略，高股息ETF的持股重複率平均大約落在3-5成左右，分散投資不同檔給高股息ETF，有可能還是買到類似的持股，多佈局1檔市值型的ETF是能有效分擔風險的。

如果你有現金流需求，也可以考慮佈局債券型ETF或固定收益的產品，來降低高股息ETF的不確定性。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00730富邦臺灣優質高息 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00927群益台灣半導體收益ETF 00929復華台灣科技優息ETF

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