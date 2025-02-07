DeepSeek反成AI發展的一大助力？ 股添樂「擁7巨頭的ETF」：00971、00924、00757
很多人擔心DeepSeek的橫空出世將扭轉AI賽局，以低價開放模型衝擊現有高價封閉模型，進而影響到當今科技巨頭的評價估值，這也是最近一波修正的主因。
不過跌下來市場冷靜後，開始有越來越多聲音認為，儘管DeepSeek低價開源模型有可能衝擊到部分科技巨頭的營利，但同時也有助於AI加速滲透。
如果訓練AI的成本下滑，反而有機會帶來更多的需求，加速AI PC、邊緣運算、機器人的發展，如果從這點思考，這反而是一大助力。
所以這幾天市場很快又收復了大半跌幅。
這波DeepSeek帶來的衝擊，除了年後一根830點的跳空下跌外，AI發展似乎也開始有了由「硬體」轉向「軟體」的趨勢。
所以整個2025年，我們都要學著當個軟男，不是茶來伸手飯來張口的那種，而是在投資方向上選擇「吃軟不吃硬」。
相較於賣鏟子的AI硬體概念股，我認為在AI 軟體領域會有更多可以挖掘的潛在機會。
看到這裡你可能納悶了，講那麼多廢話還不快報幾支明牌來？
坦白說，知道也不敢跟你講，主要是怕你短線套了又跑來罵我（現在資金輪動很快）
比較安全的選擇，還是透過ETF來買，這算最穩的。但我們掌握一個原則，台灣強在硬體，你要挑一流的軟體公司，大概還是要往美股走。
所以結論，看是要連動美股標普500、或是那斯達克，還是聚焦7巨頭的ETF，其實都是可以看的。同時，也只有他們確定能獲得川普「關愛的眼光」，這個在今年很重要。
例如上個月剛掛牌的00971，破發後馬上又站回；去年強一整年的00924，今年還是一樣堅挺；只買大型龍頭的00757，更是在前高附近了。
如果過去沒投過美股ETF，就先從便宜的入手，小資金試水溫。也許你過了3個月或半年會發現：
「诶，我到底為什麼要糾結配息呢？」
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