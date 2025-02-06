野村 搶先申募主動式ETF

外資投信搶得頭香，領先送件申請募集主動式ETF。投信投顧公會資料顯示，野村投信4日送件申請首次募集「野村臺灣智慧優選主動式ETF」，為第一家申報募集主動式ETF的投信。

野村投信這次搶先送件募集台股相關ETF，產品類型符合市場預期，但以外資投信搶在內資大型投信之前送件，出乎市場預料，也展現野村在台股操盤及經營ETF產品的信心。

國內股債ETF規模快速成長，類型也日益多元。金管會去年底宣布開放主動式ETF與被動式多重資產ETF，開放新的跑道，成為兵家必爭之地。

主動式ETF將是今年投信新產品 圖／經濟日報提供

金管會統計，有18家投信業者將在今年送件申請主動式ETF，投資標的包括台股、海外債券等。

台股ETF更是重中之重，不但是去年成長金額最多的基金類型，更是推升台股在2024年大漲的重要推手。

投信投顧公會統計，台股ETF去年規模大幅增加1.3兆元，整體規模成長到2.7兆元，全年激增逾92%，不論金額或幅度都是各類型第一。

就台股ETF類型來看，高股息ETF走紅兩年多，去年下半年起市值型ETF重回主流。兩檔大規模市值型ETF更展開搶錢大戰，預期今年將持續吸引資金進場。

富邦台50（006208）規模及定期定額金額高速成長，最近規模突破2,000億元大關；台股ETF元老元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費及保管費，為同類中最低。

今年起，主動式ETF將可望加入搶錢行列。依據證交所的解釋，現行被動式ETF以追蹤標的指數績效為目標，目標就是貼近標的指數的表現。標的指數變更成分股時，被動式ETF才會跟著變動。

至於主動式ETF，根據證交所說明，則是由基金經理人依據公開說明書所定的投資目標與策略，主動操作以及調整投資組合，目標則是追求超越基準指標績效的機會。

由於主動式ETF不會依據標的指數或績效指標建構投資組合，因此並沒有標的指數成分證券資訊，投資人可於投信官網查詢主動式ETF每日投資組合資訊。

換句話來說，被動式ETF可能一年會變更成分股一到四次，但是，主動式ETF則是更為靈活，可以天天更動，目的就是為了打敗自訂的指標，為投資人創造超額報酬。

此外，主動式ETF由於可以先換股再公告，不會像被動式ETF必須預先公告換股內容，因此也避免被「吃豆腐」（搶佔便宜）的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。