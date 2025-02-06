四檔ETF商品 本季亮相

ETF投資熱潮持續，蛇年開春至第1季底將有四檔ETF募集，除了一檔債券ETF之外，其他三檔為台股市值型ETF，包括：第一金美元優選收益非投資等級債券ETF 、PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF、富邦台灣旗艦動能50ETF、聯邦台灣精彩50ETF。

富邦旗艦50ETF擬任經理人林威宇建議，投資人在滿手台積電或相關ETF的同時，2025年最重要的投資就是將動能型市值ETF納入投資組合，把握2025年的輪動行情，掌握從GPU到ASIC、AI伺服器供應鏈、聯準會利率政策、美債發行變化、到美元走勢強弱等一系列複雜的總經與產業專業知識。

值得注意的是，保德信市值動能50 ETF為蛇年首檔募集的台股ETF，是台灣第三家跨足ETF市場的外商投信。透過國際專業金融分析機構FactSet，對企業未來12個月EPS成長率展望納入評比，挑選成長企業。

該ETF每年6月與12月會進行兩次換股，6月時的定審加重價值因子權重，掌握潛在高股利率標的，提升投組股息收益，配合收益平準金機制讓配息率更為穩定，12月加重動能因子權重則可以追求旺季強勢股行情。

隨著高息股ETF配息回歸正常化、台股後市持續看升加持，市值型ETF成為新主流，且各家ETF追蹤指數各擁特色，以臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數為例，該指數擁有首創市值增長篩選機制，並採用市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子選出標竿企業。

展望後市，聯邦投信分析，台灣GDP年增率首季有望落底回升。

去年第4季台灣ˋGDP年增1.84%，連續三季成長放緩，且不如過去十年同季平均3.31%，創下2023年第3季後新低，但表現仍優 於2024年11月主計總處預測的1.72%，並且年化季增率也 加速至2.04%，經濟成長動能有所增強。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。