美股ETF三強棒 向上衝

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國周三（5日）公布的ISM服務業PMI意外降溫，推升市場降息預期，帶動美股四大指數齊揚，美國公債殖利率回檔，推動盤面上ETF也跟著走揚，具代表性的如元大S&P 500、復華S&P 500成長等ETF收盤價領先改寫新高。

法人認為，雖然ISM服務業PMI意外降溫，使市場再燃起降息預期，推升美股上漲。

但近日川普接連表示要加徵關稅，近期再揚言要接管加薩，恐再推升地緣政治風險，加上美股重量級財報陸續開出，將使大盤持續呈現盤整震盪格局，建議優先透過市值型ETF布局。

根據統計，共計13檔ETF收盤價寫下新紀錄，清一色都是海外商品，包含八檔海外原型股票ETF、三檔債券ETF、一檔加掛的債券ETF、一檔正兩倍ETF，其中，國泰20年美債+櫃U、新光BBB投等債20+、統一ESG投等債15+、台新特選IG債10+等相關債券ETF創高主要是因為成立時間短。

至於元大S&P500、復華S&P500成長、國泰美國道瓊、國泰網路資安、元大歐洲50、期元大S&P黃金正2等掛牌都超過一年，其中，元大S&P500、復華S&P500成長、國泰美國道瓊、元大歐洲50等都屬市值型ETF，更能掌握類股輪動機會。主題型的國泰網路資安則受惠長線的AI、資安產業變遷趨勢題材、期元大S&P黃金正2則是受惠於避險等需求推動。

展望後市，復華S&P 500成長經理人吳允翔表示，由於AI趨勢發展明確，加上美國總體經濟維持擴張，預估成長議題仍將是2025年美股布局主軸，不過有鑒於今年市場及政策變數增多，建議採多產業成長主題的美股ETF兼顧類股輪動並控制下檔風險。

目前S&P 500成長指數產業比重前五大分別為：資訊科技36%、通訊服務19%、非必需性消費13%、金融12%、工業8%，可同步掌握AI發展趨勢及美國經濟復甦題材。以DeepSeek事件為例，費城半導體指數單日重挫逾9%，S&P500成長指數跌幅約3%，相對抗跌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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