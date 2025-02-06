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避險需求增溫 長天期美債ETF開工來全數走揚

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川普重返白宮後，屢次針對全球經貿與地緣政治之發言都掀起市場波瀾，尤以關稅議題最受矚目，部分國家以溝通來爭取空間，部分則同採加徵關稅措施來反制，因此在川普政策不確定性干擾之下，也推升市場避險情緒增溫。

資金轉向資產品質較佳的債券資產尋求避風港，也因此觀察金蛇年開工以來，投信發行之長天期美債ETF表現，規模與績效俱增，若進一步觀察規模超過百億元的產品表現，表現突出、期間績效超過3%的產品包括：00764B、00779B、00931B和00696B。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，受到政策前景以及地緣政治充斥不確定性干擾下，具防禦性質同時也能提供收益的美債可望持續獲得資金青睞，投資人亦不妨適度配置以平衡投資組合波動。再者，儘管市場預期聯準會降息步伐可能放緩，但路徑未改變，全年來看仍有降息1至2碼，長天期債仍具有潛在資本利得空間可留意。

李鈺涵進一步指出，從資產特性來看，美國為全球最大的經濟體，加上美國公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，具高度對抗風險特質，向來視為安全性最高的投資工具，適度配置有助滿足資產配置與風險分散需求，也有機會掌握潛在價差機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 降息

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