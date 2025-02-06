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金蛇年台股震盪！動能因子多空皆有效009802 2月24日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
近年多空時期台灣旗艦動能50指數與大盤之績效比較。資料來源：Bloomberg臺灣指數公司，資料日期：2019/1/4~2024/12/31
近年多空時期台灣旗艦動能50指數與大盤之績效比較。資料來源：Bloomberg臺灣指數公司，資料日期：2019/1/4~2024/12/31

農曆過年期間，受到中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，加上市場擔憂關稅大戰將帶來通膨回升，導致風險性資產全面大跌，台股金蛇年開盤也一度大跌逾千點。富邦投信將於2/24~2/26展開募集的「富邦旗艦50ETF（009802）（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，可說是具有動能因子的3.0版市值型ETF，該ETF追蹤「台灣旗艦動能50指數」，觀察該指數近年來多空時期表現，在三次多頭時期皆優於大盤、空頭時期亦相對大盤抗跌，顯示動能因子的有效性。

該ETF擬任經理人林威宇表示，動能簡單來說，就是標的持續維持相同方向的趨勢；表現好的股票可能會持續上漲，表現差的股票可能會持續走弱，類似於強者恆強的概念。回顧「台灣旗艦動能50指數」近年來多空時期表現，在三次多頭時期皆優於大盤，顯示動能因子的有效性。有意思的是，在兩次空頭時期，「台灣旗艦動能50指數」也表現優異，關鍵在於指數編制規則納入低波動度的篩選。

林威宇進一步舉例說明，假設A股票每天上漲2%，而B股票一天上漲2%一天下跌2%，一個月後，A股票的價值將增加55%、且年化波動度是0，然而B股票價值雖然無太大變動，但年化波動度卻高達32.5%，說明低波動與動能因子並非是互斥的，而是能共存的。

林威宇指出，自1990年代開始，效率市場假說及FF三因子模型逐漸無法解釋股市的超額報酬，學術界經過多年研究，認為動能因子有顯著解釋性，投資人的情緒性與非理性行為，也與動能的存在有很大關聯性，因此越來越多市場人士將動能交易運用在投資策略上，許多動能技術指標也應運而生。

綜上所述，林威宇建議，投資人在滿手台積電（2330）或相關ETF的同時，2025年最重要的投資就是將動能型市值ETF納入投資組合，把握2025年的輪動行情，掌握從GPU到ASIC、AI伺服器供應鏈、聯準會利率政策、美債發行變化、到美元走勢強弱等一系列複雜的總經與產業專業知識。富邦投信為投資人簡化了以上的過程，直接用股價動能策略切入，統計2月川普上台後的強勢股，強中選強、優中選優，3月時根據統計結果買入強勢股，坐看風雲變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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