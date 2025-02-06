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一表看2月41檔除息債券ETF 這檔年化配息率8.06%最高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2月債券ETF配息預估年化配息率6%以上。（資料來源:CMoney、2025/2/4）
2月債券ETF配息預估年化配息率6%以上。（資料來源:CMoney、2025/2/4）

聯準會自去年9月降息啟動降息循環，也相對啟動債券ETF投資契機，統計2月將有41檔債券ETF將配息，整體而言，非投等債的配息率表現相對佳，年化配息率平均近8%，其中00953B群益優選非投等債預估年化配息率8.06%最高，其他包括00937B、00945B、00741B、00799B、00950B、00756B、00957B、00959B預估年化配息率也都有6%以上。

市場法人表示，00953B自配息訊息公告後，持續吸引買盤進駐，近一周均量4.4萬張，2月5日單日成交量63,596張，居所有債券ETF之冠，顯示投資人還是較嚮往高息率的債券ETF，根據CMONEY資料顯示，00953B將在2月13日進行配息，本次預計每股配發0.07元，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為2月12日。

ETF理財達人表示，據了解，票面利率鎖定6%以上的00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，此外更是次次填息，股價又頻創新高表現出色，讓受益人息利雙收，00953B配息維持新高又能次次填息股價頻創新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

ETF理財達人指出，隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

市場法人表示，面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，00953B挾著穩定配息優勢，當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢。

市場法人說，00937B群益ESG投等債20+掛牌以來人氣不墜，在2024年受益人數與規模雙雙增加最多、市場上人氣最旺、擁有超過30萬受益人，是台灣第一檔採「月配息」機制的ESG債券ETF，自2024年2月首度配息以來，已是連續第13個月配息，穩定配息的表現備受認可。

市場法人指出，這次00937B群益ESG投等債20+配息0.082元，以2月4日收盤價來估算，預估年化配息率近6.24%，除息日為2月18日，想參與領息的投資人，最晚需在2月17日買進。

整體而言，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的投資等級債仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，此外，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也令債券的投資機會浮現，投資人可透過債券ETF來參與。

2月債券ETF配息一覽表。（資料來源:CMoney、2025/2/4）
2月債券ETF配息一覽表。（資料來源:CMoney、2025/2/4）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 月配息

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