快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

聽新聞
0:00 / 0:00

00915換股後...黑馬變雞肋？艾比「有波動才正常」：質押維持率、配息才值得關心

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

我的持股之一00915，在今年1月2日完成了換股。因為當時在專心準備高業證照的考試，所以沒有即時更新在這裡，今天就來補更，並追蹤一下00915換股至今的股價表現。

換完後，成分股依然維持30檔。

成分股納入

三陽工業（2206）、微星（2377）、億光（2393）、義隆（2458）、長榮航（2618）、京城銀（2809）、台新金（2887）、瑞鼎（3592）、智易（3596）、中磊（5388）、群益證（6005）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）。

成分股刪除

統一（1216）、美律（2439）、國產（2504）、冠德（2520）、華固（2548）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、潤泰全（2915）、台灣大（3045）、京鼎（3413）、致伸（4915）、頎邦（6147）、寶成（9904）。

所以，我要賣掉00915嗎？答案是不會。

我當初會買00713+00915，就是為了我未來離職／退休做準備。我希望可以有穩定的現金流，來支應我未來的生活。

所以我買入訴求低波動高股息的它們，並搭配質押放大本金，這樣一來可以放大股息，也能利用低波動的特性，讓我的質押安全邊際廣一點。

雖然它的股價疲弱，但還是讓我在認真準備高業證照的兩個月期間，可以完全不看盤，也不用擔心我的質押維持率。

至於報酬率？只能說股價上上下下，熱門股輪流當。

2024上半年00915是神，2024下半年它搖身一變為垃圾霸主。2025年它又會變成什麼？

與其關注大家對它的評價，我關注的，就是質押維持率、配息穩定性、確定離下市條件還很遠。

其他的，就是專注在生活，每天吃飽睡足、好好運動補充蛋白質、好好喝水。

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00915凱基優選高股息30 質押 配息 高股息

延伸閱讀

教科書騙人！川普上任...股市動盪、為何債券還不漲？專家：投資人情緒無法量化

夫妻買房共同登記...一方有房貸、另一方能申請首購條件？專家釋疑：多比較有機會

00713、00915績效都贏0050！雨果「不能只看1、2年報酬」：好標的短期都會賺

存股多久才算「長期投資」？達人抱股6年報酬逾320%：至少經歷1次景氣循環

相關新聞

00915換股後...黑馬變雞肋？艾比「有波動才正常」：質押維持率、配息才值得關心

我的持股之一00915，在今年1月2日完成了換股。因為當時在專心準備高業證照的考試，所以沒有即時更新在這裡，今天就來補更，並追蹤一下00915換股至今的股價表現。

川普關稅搞亂股市跌了又漲…009803市值型ETF更該投資！搭配季配息機制兼顧息收

川普2.0回歸總統，有「川投顧」之稱，波動之大，原先對加拿大及墨西哥要加課關稅，又改口讓步，暫緩30天！台美股下去上去，讓投資人心情如同雲霄飛車，但往好處想，若是大盤一路往上，又會有「越來越貴，下不了手」。

DeepSeek影響利大於弊 00757多元布局抵抗力佳

中國AI新創公司DeepSeek以AI模型黑馬之姿迅猛崛起，震撼全球科技業。相較於美股主要指數在春節期間遭遇亂流，尤其費...

0050震撼大降價、代號5位變成6位數、新型態ETF來了！ 懶錢包：2025年三大消息分析

元大是ETF龍頭，這次主動降價，有望大大改寫台灣股票型ETF費用的標準與紀錄。

00944很抗跌但不會漲有什麼用？ 息大大：這半年哪檔在漲？跌幅比00713還要小

有人說，野村趨勢動能高息（00944）抗跌有什麼用？不會漲就是不會漲！

00713、00915績效都贏0050！雨果「不能只看1、2年報酬」：好標的短期都會賺

「市值型ETF vs. 高股息ETF：時間長短決定勝負？」 最近看到不少人拿2024年的0050績效來證明市值型ETF比高股息ETF好，我們先不論市值型ETF是否一定比高股息ETF好，但僅用一年的績效表現就來論述哪一種ETF比較好，本身就是一個錯誤的方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。