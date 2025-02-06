00915換股後...黑馬變雞肋？艾比「有波動才正常」：質押維持率、配息才值得關心

我的持股之一00915，在今年1月2日完成了換股。因為當時在專心準備高業證照的考試，所以沒有即時更新在這裡，今天就來補更，並追蹤一下00915換股至今的股價表現。

換完後，成分股依然維持30檔。

成分股納入 三陽工業（2206）、微星（2377）、億光（2393）、義隆（2458）、長榮航（2618）、京城銀（2809）、台新金（2887）、瑞鼎（3592）、智易（3596）、中磊（5388）、群益證（6005）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）。 成分股刪除 統一（1216）、美律（2439）、國產（2504）、冠德（2520）、華固（2548）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、潤泰全（2915）、台灣大（3045）、京鼎（3413）、致伸（4915）、頎邦（6147）、寶成（9904）。

所以，我要賣掉00915嗎？答案是不會。

我當初會買00713+00915，就是為了我未來離職／退休做準備。我希望可以有穩定的現金流，來支應我未來的生活。

所以我買入訴求低波動高股息的它們，並搭配質押放大本金，這樣一來可以放大股息，也能利用低波動的特性，讓我的質押安全邊際廣一點。

雖然它的股價疲弱，但還是讓我在認真準備高業證照的兩個月期間，可以完全不看盤，也不用擔心我的質押維持率。

至於報酬率？只能說股價上上下下，熱門股輪流當。

2024上半年00915是神，2024下半年它搖身一變為垃圾霸主。2025年它又會變成什麼？

與其關注大家對它的評價，我關注的，就是質押維持率、配息穩定性、確定離下市條件還很遠。

其他的，就是專注在生活，每天吃飽睡足、好好運動補充蛋白質、好好喝水。

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