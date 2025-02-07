該出清正二全買0050？網曝投資最新策略：川普會讓「它」很強

近期台股走勢持續震盪，投資人對於槓桿型ETF的操作策略產生疑問。在PTT論壇上，有網友發文詢問是否該出清00631L（元大台灣50正2），此話題隨即引發熱議。其他人分享自身做法是出清後改買美股，他看好美國總統川普上任以後，美股將持續強勢。

一名網友在PTT發文表示，自己近期煩惱是否該出清00631L，因去年下半年台股長期處於區間震盪，對槓桿型ETF而言較為不利。他觀察到近來轉倉皆為正價差，導致原先的回血機制失效，他也在農曆年後開始逐步將00631L轉換至0050（元大台灣50），因其認為今年大盤仍以區間震盪為主。

此外，該網友也分享了對海外券商的看法，認為國際市場的交易環境更具優勢，例如部分海外券商提供免手續費交易，且外國投資人免交易稅，對於不想操作期貨的投資人來說，可以更靈活地在槓桿型與原型ETF之間切換，降低交易成本與風險。

此討論引發許多網友回應，有人認為槓桿型ETF適合短線操作，長期持有風險較高，建議應根據市場趨勢靈活調整配置；也有人認同0050的穩健特性，認為若預期震盪格局持續，轉向0050或其他相對穩定的標的可能是較佳選擇。

其他人紛紛留言「可以從槓桿著手吧，我元旦後開盤就直接從190%降到150 %，覺得不舒服降桿就是好辦法」、「牛市第三年了，再漲也沒多少肉」、「我是出了拿去美股，美國有川在會很強」、「深有同感，昨天已出清正二，感覺還不如買0050」、「股票投資的本質是個股操作」、「22年開始持續買到現在沒賣過，正二哥書裡早說過長抱，要面對大跌跟震盪損耗，有做好心理準備就不用怕」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。