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DeepSeek影響利大於弊 00757多元布局抵抗力佳

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中國AI新創公司DeepSeek以AI模型黑馬之姿迅猛崛起，震撼全球科技業。美聯社
中國AI新創公司DeepSeek以AI模型黑馬之姿迅猛崛起，震撼全球科技業。美聯社

中國AI新創公司DeepSeek以AI模型黑馬之姿迅猛崛起，震撼全球科技業。相較於美股主要指數在春節期間遭遇亂流，尤其費城半導體指數重挫超過6%，但NYSE FANG+尖牙股指數春節間逆勢上漲0.97%，打破持有科技股就深陷AI重災區的迷思。

法人表示，NYSE FANG+尖牙股指數因為軟硬體通吃、跨領域多元布局，且10檔科技巨頭「等權重」配置，不但降低重押單一個股的風險，輪漲輪動的特性更形成絕佳保護力，反而在春節亂流期間出現逆勢上漲的表現；追蹤該指數的統一FANG+ETF（00757）挾此優勢，長線看俏，投資00757可以透過定期定額分批布局，持之以恆累積股數，參與AI長線趨勢向上的多頭行情。

統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，DeepSeek號稱以極低的成本訓練出媲美國際領先水準的AI模型，市場擔憂恐引發AI晶片供過於求，但已有專家認為這是過度反應，因為AI產業的發展仍高度依賴先進的硬體供應，且無論是DeepSeek或其他AI技術革新，對算力資源的需求都很強大，因此長遠來看，先進晶片長線仍將在AI產業中扮演關鍵角色。

林良一表示，DeepSeek橫空出世，標誌著AI競爭進入新階段，對AI產業是短線影響，長線反而有利AI加速發展，更高效的AI模型可望跟進降低推理成本與提升效率，有望加速AI技術的普及與應用，AI Agent市場規模進入高速成長期，軟體產業將有望成為最受惠產業，而硬體需求依舊暢旺，「軟硬通吃」將成為雙引擎。

林良一表示，統一FANG+ETF（00757）追蹤NYSE FANG+尖牙股指數，十檔成分股不僅僅只有AI主流題材，其成分股所涵蓋的產業覆蓋面很廣，還包含雲端服務、資安、串流影音、電子商務等，凡是能引領人類生活更便利進步的尖端多元主題，都是00757配置的範疇。其中，輝達(GPU)、博通(ASIC)掌握AI硬體核心標準，短期波動不改長期壟斷地位。微軟、Meta、亞馬遜已將AI深度整合至商業模式，持續產生現金流，擁有應用變現力。

林良一指出，00757十檔成分股等權重的設計，每檔持股比重約10%，且成分股跨題材的布局，展現輪漲輪動的保護力。像此波DeepSeek造成AI晶片王波動時，影音串流巨擘就接棒；當全球資訊服務管理龍頭疲軟時，社群霸主就撐盤，等權重配置讓00757成為「自帶平衡機制的科技成長引擎」。AI革命已經進入深水區，與其擔心單一技術顛覆市場，不如透過00757十大巨頭等權重優勢，搭上科技起飛的長線趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ AI 布局 晶片

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