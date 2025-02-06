首季新募基金 台股市值型ETF熱潮大爆發

ETF投資熱潮持續，蛇年開春至第1季底將有4檔ETF熱鬧募集，除了1檔債券ETF之外，其他3檔清一色為台股市值型ETF，顯見市值型ETF投資再度成為顯學，包括PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF、富邦台灣旗艦動能50ETF、聯邦台灣精彩50ETF。

其中，保德信市值動能50 ETF(009803)不僅為蛇年首檔募集的台股ETF，募集期間為2/18至2/24，更是台灣第三家跨足ETF市場的外商投信，不論是ETF追蹤指數、特色、募集狀況等都備受市場關注。

隨著高息股ETF配息回歸正常化、台股後市持續看升加持，市值型ETF成為新主流，且各家ETF追蹤指數各擁特色，以臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數為例，該指數擁有首創市值增長篩選機制，並採用市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子選出標竿企業。

另外值得注意的是，目前市場上的台股ETF多採用已公布的企業獲利成長數據為選股標準，而保德信市值動能50 ETF(009803)超前佈署，透過國際專業金融分析機構FactSet對於企業未來12個月EPS成長率展望納入評比，以更前瞻的方式挑選成長企業。

再者，不論是想要穩定配息或追求市值成長，保德信市值動能50 ETF(009803)都能滿足投資人的需求，該ETF每年6月與12月會進行兩次換股，6月時的定審加重價值因子權重，進一步掌握潛在高股利率標的，提升投組股息收益，配合收益平準金機制讓配息率更為穩定，12月加重動能因子權重則可以追求旺季強勢股行情。

從臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數分析產業配置與前十大持股，電子股約佔7成，非電族群約占25%，以台積電31%為最大權重個股，其他依序為鴻海9%、聯發科8%、富邦金5%、台達電4%、國泰金3%、智邦3%、廣達3%、長榮航3%、致茂2%，可看出臺灣市值動能50指數的電子產業佈局較為分散，更能全面掌握AI科技成長趨勢，且不錯過非科技族群的隱形冠軍。

保德信為PGIM(保德信投資)在亞洲市場中的重要據點，1992年保德信從台股基金起家，以紮實的台股研究奠定基礎，如今在台灣已經深耕33個年頭，旗下6檔台股基金成立時間平均超過20年，不僅為基金界的長青樹，更是檔檔有口皆碑，且保德信更於2024年榮獲私校退撫儲金管理會自主投資計畫自2025年起至2028年的專業投資顧問委任，未來將持續運用集團優勢，提供客戶投資解決方案和更加多元的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。