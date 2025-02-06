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00944很抗跌但不會漲有什麼用？ 息大大：這半年哪檔在漲？跌幅比00713還要小

聯合新聞網／ 息大大
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

有人說，野村趨勢動能高息（00944）抗跌有什麼用？不會漲就是不會漲！

事實是，台股從去年7月見高點到現在，幾乎都在同一個區間內上下震盪，而且別忘記這段期間台積電（2330）是創新高的，代表就一檔台積電撐著，其他大部分股票都在跌。

如果是這種盤，根本沒有高股息ETF會漲，是不是你現在回頭看就知道，過去半年哪一檔ETF在漲？沒有破底就很好囉！

附上00944掛牌以來精美的走勢圖，起碼表現都還是前段班。如果你剛好是那位最倒楣的買在最高點，至今跌幅也就4.3%，比00713的4.5%還要小。

要知道很多高股息ETF過去一年從高點以來的修正，10%是很普遍的，甚至還有超過20%的，如果你買的高股息ETF這麼不抗跌，優點有啦！你有很多低檔買進的機會，缺點也很明顯，買在高點你會想靠北。

反正我是一張不賣，月月領0.058，這檔是明白人的選擇！

◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 台積電 破底

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