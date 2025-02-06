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19檔台股ETF 2月將除息 這檔現金殖利率3.5%最高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股ETF持續發熱，66檔台股ETF受益人達1,029.5萬人，規模2.81兆元。聯合報系資料照片
台股ETF持續發熱，66檔台股ETF受益人達1,029.5萬人，規模2.81兆元。聯合報系資料照片

台股ETF持續發熱，66檔台股ETF受益人達1,029.5萬人，規模2.81兆元，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計2月即將除息的19檔台股ETF，以現金股利殖利率表現來看，00923群益台ESG低碳50單次現金配息殖利率預估近3.51%最高。

整體來看，2檔半年配型的00923群益台ESG低碳50、00913，1檔雙月配00907，7檔季配包括00894、00878、00891、00690、00850、00731、00932，9檔月配型的包括00900、00730、00944、00939、00940、00946、00929、00936、00934，除息日多集中在2月18日當周，欲參與除息的投資人可多留意相關投資契機。

據了解，群益台ESG低碳50 是台灣第一檔訴求布局於低碳龍頭股的台股ETF，採取半年配息，每年2月與8月除息，自2023年3月掛牌以來，已配息3次且次次都填息，本次為第4次配息。

根據投信官網公告資訊，00923本次預估配發金額為新台幣0.77元，除息日訂於2月18日，因此想參與配息的投資人，最晚須在2月17日買進，收益分配發放日則在3月17日。

財富管理專家表示，觀察這19檔將除息的台股ETF，由於月配型高息ETF佔9檔，因此當中以仍是以高股息ETF數量最多，共計有13檔，其他類型則有市值型、科技型等，特別值得一提的是其中有3檔結合低碳或ESG永續主題，為00923群益台ESG低碳50，與00850元大臺灣ESG永續以及00878國泰永續高股息

財富管理專家指出，在農曆年後投資布局方面，值得留意的主題便是低碳議題，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，結合低碳概念的市值型ETF更將有助同步掌握台股成長行情與碳金商機，投資人也不妨留意相關投資契機。

2月除息台股ETF。（資料來源：CMoney、2025/2/4）
2月除息台股ETF。（資料來源：CMoney、2025/2/4）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 台股 配息 除息

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