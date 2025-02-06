00929配息0.05元比00940還爛？不敗教主：若又折價我就繼續撿便宜

00929維持配息0.05元，PTT網友狠酸「一杯波霸鮮奶茶也買不起，可憐」，還有人怒指「比00940還爛」。

去年12月公告配0.05時震驚四方，罵聲連連導致股價發生折價1%，也就是股價低於淨值，我趁機進場買進150張，可以搜尋一下粉絲團的發文。

如今領了兩次0.05元配息，再加上價差這100張獲利4.6萬元了...這次如果又因為配息不佳導致折價，那麼我就繼續撿便宜。

至於是不是比00940還爛？我比較今年以來的報酬率，00940還是負的輸給00929喔！

很可愛的兩檔目前也都是折價，一檔的配息不佳，另一個則是一直破發。

其實配息多寡不能代表一檔ETF的好壞，折價時可以人棄我取。

00929配息不佳可能還要維持幾個月，到了6月除權息旺季才可能有轉機。配息多寡都只是幻術，報酬率才是真的。

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