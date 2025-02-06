00878今年每季若都配0.5元會與去年股利相當！真星華：猜00919配0.65元

00878前幾日公布配息0.5元，比上一次的0.55元約打9折

如果今年每季都是0.5元，全年2元與去年2.01元相當，股利總金額與去年差不多

另外，00919的股價高出00878不到1元，表示前者配息池比後者多不到1元（發行價都是15元）

00878已經打9折，猜下個月00919配息若跟著打9折為0.65元（上次0.72元），全年2.6元與去年2.63元相當

若打8折為0.58元，全年2.32元略低於去年2.63元。預計持續買進00919到年底增加20%張數，簡易粗估平均股利增加10%，相當於原張數配息2.55元的效果，降低股利總金額波動性

如果年底之前，00919提前達到所處樓層的最高一個階梯，考慮回過頭來買00878爬階梯

（請參考前幾天介紹過的《集保戶股權分散表》，比喻為樓層表，總共15層樓，每層樓的階梯數不一樣，1張股票代表1個階梯，其他內容的比喻請自行腦補）

好，今年的投資計畫大概是這樣，我不要想太多，照著做就對，大約每季配息時檢討一下有沒有要調整（投資PDCA的實務案例）

想都是問題 做才是答案

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